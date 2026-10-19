Hà Nội: BVĐK Thường Tín tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo

Báo cáo của BVĐK Thường Tín gửi Sở Y tế Hà Nội, cho biết, khoảng 6h ngày 19/10, bệnh viện tiếp nhận hàng loạt trường hợp cấp cứu nghi do ngộ độc khí clo trên địa bàn xã Thượng Phúc.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương tổ chức phân loại, đánh giá tình trạng người bệnh, triển khai các biện pháp cấp cứu ban đầu và chuyển người bệnh đến các khoa chuyên môn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Các y bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

BVĐK Thường Tín đã tiếp nhận 42 người. Trong đó, Khoa Tim mạch tiếp nhận 7 trường hợp; Khoa Nội 10 trường hợp; Khoa Nhi 6 trường hợp, Khoa Hồi sức tích cực 6 trường hợp và Khoa Cấp cứu 13 trường hợp.

Quá trình cấp cứu, 6 bệnh nhân diễn biến nặng đã được chuyển tuyến lên BV Bạch Mai, gồm 1 trường hợp tại Khoa Nhi, 1 trường hợp tại Khoa Cấp cứu và 4 trường hợp tại Khoa Hồi sức tích cực.

Các trường hợp nghi ngộ độc khí clo có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tức ngực và các triệu chứng kích ứng đường hô hấp. Một số người bệnh có biểu hiện suy hô hấp, cần được hỗ trợ hô hấp và hồi sức tích cực.

BVĐK Thường Tín đã triển khai các biện pháp cấp cứu, xử trí theo tình trạng của từng người bệnh, bao gồm thở oxy, hỗ trợ hô hấp qua mặt nạ, đặt nội khí quản và thở máy đối với những trường hợp có chỉ định.

BV đã huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu; tăng cường theo dõi các chỉ số sinh tồn, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) và tình trạng hô hấp của người bệnh. Công tác hội chẩn, hồi sức và chuyển tuyến được thực hiện kịp thời đối với các trường hợp vượt khả năng điều trị.

Theo báo cáo, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại BVĐK Thường Tín hiện ổn định. BV tiếp tục duy trì nhân lực, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu, sẵn sàng xử trí nếu người bệnh có diễn biến bất thường hoặc phát sinh thêm người bệnh mới.

Theo Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tập trung mọi nguồn lực để điều trị bệnh nhân kịp thời; điều động các kíp chuyên môn của Bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang, Hà Đông hỗ trợ Bệnh viện Thường Tín; đồng thời làm việc với bệnh viện Bạch Mai để điều trị tối ưu cho Bệnh nhân.