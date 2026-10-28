Hà Nội: Bụi cuốn mù đường Hoàng Tăng Bí, người dân khổ sở vì xe tải ngày đêm

Khu dân cư Hà Nội chìm trong bụi mù, người dân khổ sở vì xe tải

Những đám bụi đất cuồn cuộn bủa vây đường sá, tràn vào nhà dân, khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình bị đảo lộn. Cảnh tượng này diễn ra trên đường Hoàng Tăng Bí (phường Đông Ngạc, Hà Nội), nơi xe tải chở đất đá chạy rầm rập ngày đêm để phục vụ hoạt động thi công các dự án khẩn cấp của thành phố.

Đường Hoàng Tăng Bí dài gần 2 km, kết nối khu vực ngã ba Nam Thăng Long với đường Phạm Văn Đồng. Theo ghi nhận, mật độ xe công trình dày đặc khiến bụi đất từ hoạt động thi công và các chuyến xe chở vật liệu liên tục phát tán, phủ kín mặt đường và khu dân cư hai bên.

Bà Nguyễn Thị Hoan (ở phường Đông Ngạc) cho biết, dù gia đình đã đóng kín hai lớp cửa, bụi vẫn len lỏi vào nhà, phủ dày trên mặt bàn và các vật dụng. Tình trạng kéo dài khiến sinh hoạt gia đình bị đảo lộn, các thành viên thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ và lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bàn tay bà Hoan phủ đầy bụi đất khi chạm vào các vật dụng trong nhà.

“Xe tải chở đất chạy ngày đêm khiến chúng tôi mất ngủ ban đêm, mệt mỏi vào ban ngày. Không chỉ khổ sở vì ô nhiễm, người dân ở đây còn lo ngại về an toàn giao thông. Phía sau nhà là công trường hồ điều hòa, phía trước là tuyến đường đông ô tô, thường xuyên ùn tắc, nguy hiểm rình rập”, bà Hoan nói.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Duy Thanh cho biết gia đình phải quét dọn cửa hàng 3-4 lần mỗi ngày nhưng bụi vẫn bám khắp nơi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Từ sáng sớm đến tối muộn, mỗi khi xe tải chạy qua, bụi lại cuộn lên thành từng đám dày đặc, che mờ tầm nhìn, khiến người đi đường khó chịu.

Không chỉ gây ô nhiễm, lượng xe tải lớn còn tạo áp lực lên tuyến đường vốn nhỏ hẹp, khiến giao thông thường xuyên ùn tắc.

Khi hai xe tải lớn đi ngược chiều, người đi xe máy phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp, nhích từng chút giữa dòng phương tiện đông đúc.

Xe tải và các phương tiện phục vụ thi công hoạt động liên tục ngày đêm để vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cho các dự án.

Dù các đơn vị đã thực hiện rửa xe trước khi rời công trường, tình trạng bụi bẩn vẫn chưa được cải thiện đáng kể.

Đáng chú ý, dù đã có biển báo hạn chế tải trọng, xe tải hạng nặng vẫn xuất hiện trên đường Hoàng Tăng Bí và khu vực Cầu Mới, làm gia tăng áp lực lên tuyến đường vốn đã chật hẹp.