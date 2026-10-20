Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao tối đa 50.000 đồng, dịch vụ chăm sóc bán trú không quá 235.000 đồng

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UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027.

Theo Quyết định, danh mục các khoản thu và mức thu được quy định theo mức trần đối với từng dịch vụ, cấp học, bao gồm dịch vụ ăn uống, bán trú; chăm sóc học sinh ngoài giờ; giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa; đưa đón người học và nước uống học sinh.

Cụ thể, đối với dịch vụ ăn uống, tiền ăn bữa sáng có mức trần 25.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và tiểu học, 30.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp trung học. Tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học. Mức trần tiền ăn đã bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú theo quy định.

Dịch vụ chăm sóc bán trú có mức trần 235.000 đồng/học sinh/tháng đối với cả ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học. Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bán trú, gồm công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân, có mức trần 200.000 đồng/học sinh/năm học.

Đối với dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ, mức trần là 12.000 đồng/học sinh/giờ ở cấp mầm non và tiểu học; thời lượng một giờ được xác định là 60 phút.

Dịch vụ giáo dục bổ trợ ngoài giờ chính khóa, ngoài chương trình bổ sung đã được phê duyệt và do cơ sở giáo dục trực tiếp thực hiện, có mức trần 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy ở cấp tiểu học, trung học. Một tiết dạy được tính theo thời gian giáo viên thực tế giảng dạy trên lớp theo quy định.

Đối với dịch vụ đưa đón người học bằng xe ô tô, mức trần là 10.000 đồng/học sinh/km. Dịch vụ nước uống học sinh có mức trần 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Về cơ chế tổ chức thu, các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao có trách nhiệm xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể, được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch, bảo đảm không vượt mức trần quy định; báo cáo cơ quan quản lý theo phân cấp (Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc UBND các phường, xã) để theo dõi, kiểm tra, giám sát.