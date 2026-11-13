Hà Nội: “Bóng vàng son” khắc họa nét tài hoa của làng nghề tạc tượng và đồ thờ phụng Sơn Đồng

Bà Ngô Thị Thùy Dương - Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội (áo vàng) tặng hoa và trao giấy chứng nhận các nghệ nhân tại lễ khai mạc.

Làng cổ Sơn Đồng nổi tiếng với nghề tạc tượng thờ hiện diện khắp các ngôi chùa gần xa. Qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân nơi đây không ngừng hoàn thiện kỹ thuật điêu khắc, sơn son thếp vàng, ghi dấu ấn tại nhiều di tích như chùa Tây Phương, chùa Kỳ Đà, Văn miếu Quốc Tử Giám hay đền Ngọc Sơn... Từ tạc tượng, những người thợ nơi đây còn mở rộng sang chế tác đồ thờ, đồ tế khí và phục chế vì kèo tại các đình chùa trải dài từ Hà Tây cũ đến Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên), Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ)...

Các tác phẩm tượng thờ và đồ tế khí Sơn Đồng được tôn trí trang trọng trong không gian di sản phố cổ.

Tại không gian trưng bày, công chúng có dịp chiêm ngưỡng những sản phẩm tiêu biểu của làng nghề Sơn Đồng, từ tượng thờ, đồ thờ đến các tác phẩm điêu khắc gỗ được chế tác công phu. Những đường nét chạm khắc tinh xảo cùng kỹ thuật sơn son thếp vàng tạo nên vẻ đẹp đặc trưng, thể hiện sự khéo léo và kinh nghiệm của người thợ thủ công.

Ông Nguyễn Viết Huân, Chủ nhiệm Chi hội Nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề Sơn Đồng, cho biết: việc phối hợp tổ chức trưng bày góp phần đưa văn hóa làng nghề đến gần hơn với công chúng và du khách trong nước, quốc tế. Qua đó, các nghệ nhân mong muốn giới thiệu giá trị văn hóa kết tinh trong từng tác phẩm, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác và phát triển thị trường cho sản phẩm thủ công truyền thống.

Chuỗi hoạt động “Bóng vàng son” còn hướng tới việc giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và kỹ thuật của làng nghề tại tọa đàm chuyên đề “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” sẽ diễn ra ngày 14/11, tập trung vào lịch sử làng nghề, kỹ thuật điêu khắc gỗ, đắp tượng, sơn thếp; nghệ thuật điêu khắc tại đình, đền, chùa Việt Nam và việc ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, quảng bá di sản văn hóa.

Các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề Sơn Đồng trình diễn công đoạn đục mộc tại triển lãm.

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần 14, 15, 21, 22, 28 và 29/11, Ban tổ chức phối hợp với Chi hội Nghệ nhân, thợ giỏi xã Sơn Đồng tổ chức các xưởng trình diễn tay nghề. Tại đây, nghệ nhân và thợ giỏi sẽ trực tiếp giới thiệu một số công đoạn chế tác, giao lưu và hướng dẫn du khách trải nghiệm những kỹ thuật phù hợp. Thay vì chỉ quan sát sản phẩm hoàn thiện, công chúng có cơ hội tìm hiểu quá trình tạo tác và những kỹ năng được người thợ gìn giữ qua nhiều thế hệ.