Với chủ đề “Hà Nội bốn mùa”, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 được xây dựng thành 4 chương, tương ứng với những nét đặc trưng của mùa thu, mùa đông, mùa xuân và mùa hạ. Sự kết hợp giữa âm nhạc, trình diễn thời trang, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh tạo nên không gian nghệ thuật, trong đó áo dài là trung tâm của câu chuyện về đất và người Hà Nội.

Tiết mục mở màn cùng bộ sưu tập “Kinh kỳ gấm hoa - Gốm xưa vọng sắc” của nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, làng nghề Trạch Xá. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Tiết mục mở màn cùng bộ sưu tập “Kinh kỳ gấm hoa - Gốm xưa vọng sắc” của nghệ nhân Nghiêm Văn Đạt, làng nghề Trạch Xá, mang đến vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài, kết tinh tài hoa người làm nghề và nét thanh lịch của đất kinh kỳ. Qua bàn tay người nghệ nhân, những mùa hoa Hà Nội như cùng sải bước trên sân khấu.

Từ ký ức phố cổ đến mùa đông năm 1946

Chương I, “Thu – Nàng thơ Hà Nội”, mở ra bằng bản hòa tấu “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua tiếng saxophone của nghệ sĩ Lê Duy Anh.

Trong giai điệu mùa thu, ký ức về Hà Nội trở về từ những điều rất đỗi thân quen: chút nắng cuối hạ còn vương khi gió heo may chạm ngõ, hơi lạnh đầu đông, hương hoa sữa trên phố cũ, mái ngói rêu phong và nhịp cầu Long Biên thấp thoáng trong sương.

Mỗi tà áo là một miền thương nhớ, để người Hà Nội tìm thấy quê hương trong từng nét vẽ và để tình yêu thành phố lan tỏa đến mọi người. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Từ những rung động ấy, nhà thiết kế Quang Huy gửi gắm tình yêu Thủ đô qua bộ sưu tập “Ký ức Hà Nội”. Sắc thu len vào từng thiết kế với vàng nắng muộn, nâu gạch cũ, xanh rêu mái ngói và sắc xám phảng phất của sương. Những mùa hoa, những dấu xưa của thành phố hiện lên qua nét ký họa phóng khoáng và những mảng màu đương đại. Điểm xuyết cùng tà áo là những chiếc khăn choàng mềm mại, gợi nét duyên tinh tế, lãng mạn của mùa thu Hà Nội.

Đặc biệt, những thiết kế áo dài nam khắc họa hình ảnh năm cửa ô Hà Nội bằng nét bút sắt mạnh mẽ, khoáng đạt. Dáng cổng xưa, vòm gạch, mái ngói gợi một Thủ đô trầm tĩnh mà kiêu hãnh, nơi bao thế hệ đã đi qua, để lại những câu chuyện còn ngân mãi cùng năm tháng.

Mỗi tà áo là một miền thương nhớ, để người Hà Nội tìm thấy quê hương trong từng nét vẽ và để tình yêu thành phố lan tỏa đến mọi người.

Tiếp nối “Ký ức Hà Nội”, những tà áo dài kể tiếp câu chuyện về mùa thu trong nhịp sống mới, nơi nét duyên dịu dàng của đất kinh kỳ hòa cùng vẻ trẻ trung, rạng rỡ của những nàng thơ Hà thành hôm nay.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Hà Nội đương đại, nhà thiết kế Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập “Nét thanh Hà Nội”. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ Hà Nội đương đại, nhà thiết kế Ngọc Hân mang đến bộ sưu tập “Nét thanh Hà Nội”. Trong từng thiết kế toát lên vẻ năng động, tự tin đi cùng nét duyên dáng, thanh lịch và cốt cách của người Tràng An.

Trên nền chất liệu truyền thống như lụa, nhung, the, từng họa tiết được các nghệ nhân thêu tay tỉ mỉ. Qua mỗi đường kim mũi chỉ, vẻ đẹp của nghề truyền thống được nâng niu, tiếp nối trong những sáng tạo, để tà áo dài thêm gần gũi với đời sống hiện nay.

“Nét thanh Hà Nội” cũng là lời ngợi ca những người phụ nữ luôn biết làm mới mình, tự tin bước cùng nhịp sống hiện đại mà vẫn gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc Hà thành. Vẻ đẹp ấy hiện diện trong cách ứng xử, trong nếp sống và trong dáng áo dài thân thuộc.

Hoạt cảnh “Hà Nội mùa đông 1946”. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Nếu chương I gợi lại những nét trầm mặc của Hà Nội thì chương II “Đông – Kiên cường, hào hùng” chuyển sang ký ức lịch sử với hoạt cảnh “Hà Nội mùa đông 1946”, kết hợp ca khúc “Áo mùa đông” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, nghệ sĩ violin và vũ đoàn TRE.

Hai bộ sưu tập “Ký ức ngày đông” của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân, thương hiệu Dorii, và “Nét xưa thêu mộng” của nhà thiết kế Quyên Nguyễn tiếp tục khai thác vẻ đẹp áo dài trong bối cảnh ký ức về những năm tháng kháng chiến.

“Ký ức ngày đông” sử dụng các chất liệu nhung the, lụa với bảng màu trầm như xanh đen, xanh rêu, tím, nâu, đỏ đô và xám. Những họa tiết hoa nhỏ được bố cục đều, xen những đóa hoa lớn đặt để có chủ ý; sắc độ tương đồng với nền vải tạo nên vẻ kín đáo, tinh tế. Chiếc khăn lụa thắt nơi cổ áo hay vắt nhẹ trên vai gợi lại phong cách thanh lịch của phụ nữ Hà Nội một thời.

Bộ sưu tập “Ký ức ngày đông” của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, bộ sưu tập gửi lời tri ân tới những thế hệ bà, mẹ đã gìn giữ vẻ đẹp, phẩm giá Việt Nam và tình yêu quê hương giữa những năm tháng chiến tranh. Qua bao biến động, những người phụ nữ ấy vẫn bền lòng giữ nếp nhà, gìn giữ cốt cách thanh lịch của người Hà Nội.

Bộ sưu tập “Nét xưa thêu mộng” giữ phom áo dài cổ điển, khai thác chất liệu nhung và các họa tiết chim muông, hoa lá thêu tay. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Bộ sưu tập “Nét xưa thêu mộng” của nhà thiết kế Quyên Nguyễn gợi nhớ với vẻ đẹp đài các, kín đáo của tà áo dài nhung truyền thống. Lấy cảm hứng từ những chuẩn mực của áo dài cổ điển, bộ sưu tập giữ phom dáng truyền thống ôm nhẹ, tôn đường nét mềm mại và vẻ e ấp của người phụ nữ Á Đông. Trên nền nhung cao cấp với độ bắt sáng trầm ấm, sang trọng, nghệ thuật thêu tay thủ công tinh xảo tái hiện họa tiết hoa lá, chim muông sống động. Mỗi tà áo là một lát cắt ký ức, đằm thắm, quý phái mà vẫn dịu dàng, sâu lắng.

Sắc xuân trong những mùa hoa và áo dài cưới

Qua những mùa đông lịch sử, Hà Nội hiện ra trong dáng vóc của một Thủ đô hòa bình, văn hiến và hiện đại. Tà áo dài mang theo cốt cách thanh lịch, kiên cường của người Hà Nội, cùng niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập. Trong không gian hòa bình ấy, mùa xuân mở ra cùng sức sống và những niềm hy vọng mới.

Chương III “Xuân - Sức sống đơm hoa” bắt đầu bằng ca khúc “Bài ca áo dài” của nhạc sĩ Lâm Quang Long do Hợp xướng thiếu nhi Besinger trình diễn. Hai bộ sưu tập “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhà thiết kế Lan Anh, thương hiệu La Sen Vũ, và “Cẩm Tú Vu Quy” của nhà thiết kế La Hằng đưa những cảm hứng về mùa xuân, tình yêu và văn hóa truyền thống vào trang phục.

Trình diễn áo dài trong bộ sưu tập “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhà thiết kế Lan Anh, thương hiệu La Sen Vũ. (Ảnh: MINH ĐỨC)

“Hà Nội 12 mùa hoa” khai thác bảng màu và họa tiết gắn với những loài hoa đặc trưng của Hà Nội qua các thời điểm trong năm. Chất liệu gấm, lụa, tơ và voan được kết hợp với hoa văn lấy cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc Việt Nam, tranh dân gian và các hình ảnh hoa sưa, loa kèn, sen Hồ Tây, cúc họa mi.

Bộ sưu tập của La Sen Vũ gửi gắm mong muốn gìn giữ, tôn vinh và đưa vẻ đẹp văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ, bạn bè quốc tế, để những mùa hoa đi qua phố, rồi ở lại trên tà áo và trong lòng người.

Với bộ sưu tập “Cẩm Tú Vu Quy”, nhà thiết kế La Hằng kể câu chuyện về khoảnh khắc người con gái khoác lên mình tấm áo đẹp nhất để bước sang trang mới của cuộc đời. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Với bộ sưu tập “Cẩm Tú Vu Quy”, nhà thiết kế La Hằng kể câu chuyện về khoảnh khắc người con gái khoác lên mình tấm áo đẹp nhất để bước sang trang mới của cuộc đời. Bộ sưu tập giới thiệu các thiết kế áo dài cưới, sử dụng họa tiết phượng hoàng, chim hạc, hoa mẫu đơn, hoa sen và hoa đào. Các chi tiết đính kết, thêu thủ công được kết hợp với chất liệu gấm, lụa, hướng đến hình ảnh trang phục cưới truyền thống trong đời sống hiện đại.

Sáng tạo trên chất liệu hiện đại, kết nối các miền di sản

Khi những làn mưa phùn thôi giăng mắc trên mái ngói rêu phong, cũng là lúc nắng hạ tràn về, đánh thức muôn sắc hoa bừng nở. Hà Nội bước vào mùa của ánh sáng, của những gam màu rực rỡ và nguồn sinh khí căng đầy trong từng nhịp sống. Từ sắc tím bằng lăng, sắc đỏ phượng vĩ đến hương sen ngan ngát bên hồ, đất trời như đang viết tiếp một bản hòa ca mới – bản hòa ca của sức sống, của khát vọng và vẻ đẹp trẻ trung không ngừng chuyển động của Thủ đô.

Chương IV, “Hà Nội mùa hạ rực rỡ”, mang đến không khí trẻ trung, sôi động với ca khúc “Xin chào thành phố” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, qua phần thể hiện của Thu Thủy, Đinh Quang Đạt, rapper Sharky và vũ đoàn TRE.

Hai bộ sưu tập “Đất Rồng Thiêng” của nhà thiết kế Viết Bảo, đến từ Huế, và “Thanh âm Hà Nội” của nhà thiết kế Lan OZ, thương hiệu OZ by Lan Lưu, khép lại phần trình diễn thời trang.

“Đất Rồng Thiêng” khai thác chất liệu jean, denim, kết hợp kỹ thuật khắc laser và tạo hình chìm để thể hiện các hình ảnh mây, rồng. (Ảnh: MINH ĐỨC)

“Đất Rồng Thiêng” khai thác chất liệu jean, denim, kết hợp kỹ thuật khắc laser và tạo hình chìm để thể hiện các hình ảnh mây, rồng. Bộ sưu tập khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, năng động, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với tư duy sáng tạo và khát vọng hội nhập quốc tế. Dù đi xa đến đâu, mỗi người vẫn mang trong mình niềm tự hào về bản sắc văn hóa, vẫn tìm thấy trong những giá trị truyền thống điểm tựa để vững bước trên hành trình phía trước.

Bộ sưu tập “Thanh âm Hà Nội” sử dụng lụa tơ tằm từ các địa phương như Vạn Phúc, Bảo Lộc, Nha Xá, kết hợp tencel và organza. Các thiết kế khai thác hình ảnh danh lam thắng cảnh, biểu tượng của Thủ đô như Tháp Rùa, Khuê Văn Các, hoa sữa, hoa ban và hoa loa kèn. Nghệ thuật thêu đính thủ công cầu kỳ, trau chuốt kết hợp kỹ thuật in tranh hiện đại trên organza, gợi nên những lớp hình ảnh về Hà Nội. Phom áo dài truyền thống và áo dài ngũ thân được làm mới qua cách phối màu hiện đại cùng những thiết kế nhiều lớp. Trong mỗi thiết kế, nét sâu lắng, thanh lịch của người Tràng An hòa cùng sức sống trẻ trung, rạng rỡ của Hà Nội hôm nay.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài “Thanh âm Hà Nội”. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Chương trình khép lại bằng ca khúc “Rực rỡ Việt Nam tôi” của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng phần hợp xướng và nghi thức tặng hoa các nghệ nhân, nhà thiết kế.

Thông qua 9 bộ sưu tập, chương trình nghệ thuật “Hà Nội bốn mùa” khai thác nhiều khía cạnh của áo dài, từ kỹ thuật may thủ công, chất liệu truyền thống, họa tiết văn hóa đến các cách thể hiện mới trên chất liệu hiện đại. Sự tham gia của các nhà thiết kế đến từ nhiều địa phương cũng tạo nên sự kết nối giữa các không gian văn hóa, làng nghề và sáng tạo thời trang.

Từ mùa thu dịu dàng, qua mùa đông lịch sử, đến sắc xuân đơm hoa và mùa hạ rực rỡ, mỗi chặng của hành trình đã kể một câu chuyện về tâm hồn và cốt cách người Hà Nội. Những vẻ đẹp ấy được gìn giữ qua các thế hệ, hiện diện trong từng nếp sống và những tà áo dài mang đậm hồn Việt.