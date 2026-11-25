Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác nghiệp vụ năm 2026 của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ người làm báo trước yêu cầu của môi trường truyền thông mới. Ảnh: Thuỵ Du

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Lê Quỳnh Trang nhấn mạnh yêu cầu bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ người làm báo trong bối cảnh công tác thông tin, tuyên truyền đặt ra ngày càng nhiều yêu cầu mới. Bà kỳ vọng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi tại lớp học vào thực tiễn tác nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, tính chiến đấu và sức thuyết phục của tác phẩm báo chí.

Trong chương trình, Trung tá, Tiến sĩ Lê Thế Cương, Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Hành chính công, Học viện Chính trị Công an nhân dân trao đổi về tình hình và những yếu tố tác động đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay; phương pháp nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp và định hướng tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên báo chí.

Bên cạnh nội dung chuyên đề, giảng viên dành thời gian trao đổi, lắng nghe những kinh nghiệm thực tiễn của học viên trong quá trình tác nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, các vấn đề đặt ra trong hoạt động thông tin, tuyên truyền được thảo luận từ góc độ chuyên môn và thực tiễn nghề nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội hướng tới nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nghề nghiệp và năng lực chuyên môn cho đội ngũ người làm báo; góp phần giúp các cơ quan báo chí chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường truyền thông mới.