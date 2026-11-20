Hình thành thói quen lái xe an toàn

Ngày 18-9, tại phường Nghĩa Đô, Phòng CSGT phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô cho gần 200 cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là nhóm thường xuyên di chuyển, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Lái xe an toàn không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình công tác.

Lực lượng an ninh cơ sở được tập huấn lái xe an toàn. Ảnh: Phạm Công

Nội dung tập trung cập nhật quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích những hành vi vi phạm thường gặp và hướng dẫn kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng, xử lý tình huống bất ngờ. Cán bộ CSGT gắn kiến thức với những tình huống thực tế, giúp người tham dự nhận diện nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Những thao tác cơ bản như quan sát trước khi chuyển hướng, giữ khoảng cách với xe phía trước, giảm tốc độ ở nơi đông người cần được thực hiện đúng và thường xuyên.

Chương trình chú trọng nhóm đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm. Kinh nghiệm có thể giúp người lái tự tin, nhưng cũng dễ hình thành tâm lý chủ quan hoặc thói quen không phù hợp với điều kiện giao thông hiện nay. Ôn lại quy định, trao đổi tình huống và củng cố kỹ năng giúp người tham dự tự rà soát cách lái xe, điều chỉnh hành vi tiềm ẩn nguy cơ.

Nhiều câu hỏi thực tế được đặt ra: Người có giấy phép lái xe nhưng lâu ngày không sử dụng cần lưu ý gì? Giấy phép lái xe bị trừ điểm hoặc bị tước trong trường hợp nào? Cán bộ CSGT giải đáp cụ thể, giúp người tham dự hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Trao đổi trực tiếp cũng giúp những băn khoăn được tháo gỡ, hạn chế cách hiểu chưa đầy đủ về quy định.

Ông Nguyễn Văn Hoà, trú tại phường Nghĩa Đô cho biết: “Công việc ở cơ sở đòi hỏi thường xuyên di chuyển trên địa bàn, đôi khi trong điều kiện giao thông đông đúc. Việc được nhắc lại kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách và xử lý tình huống giúp người tham dự cẩn trọng hơn khi điều khiển phương tiện”.

Chú trọng kỹ năng thực tế

Tại Nhà văn hóa tổ dân phố Kim Động, Đội CSGT đường bộ số 10 cũng phối hợp với Công an xã Thanh Oai tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy với khoảng 650 người tham gia. Thành phần gồm người từ 16 đến 18 tuổi, sinh viên đại học, cao đẳng, người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm và nhóm từ 30 đến 50 tuổi.

Đông đảo cán bộ và người dân xã Thanh Oai tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phạm Công

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo đặc điểm từng nhóm. Người trẻ cần được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng ngay từ khi bắt đầu điều khiển phương tiện; sinh viên cần nhận diện nguy cơ trên hành trình thường xuyên đi học. Người đã có giấy phép lái xe lâu năm cần cập nhật quy định mới và điều chỉnh những thói quen có thể dẫn đến vi phạm, mất an toàn.

Chương trình hướng tới khả năng vận dụng kiến thức khi đi đường. Kỹ năng quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách, chuyển hướng đúng cách và xử lý tình huống bất ngờ có ý nghĩa thiết thực khi mật độ phương tiện cao. Biết dự đoán nguy cơ, chủ động giảm tốc độ và nhường đường đúng lúc sẽ góp phần hạn chế va chạm.

Thiếu tá Đoàng Ngọc Huyền, cán bộ Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT cho biết, việc lựa chọn các nhóm đối tượng cụ thể để tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn mang ý nghĩa thiết thực. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên di chuyển, phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn; nhóm thanh thiếu niên cần được trang bị kiến thức, kỹ năng ngay từ khi bắt đầu điều khiển phương tiện; còn những người đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng cần thường xuyên cập nhật quy định pháp luật và củng cố kỹ năng thực tế.

Chị Lê Thị Nga tham gia chương trình tuyên truyền tại xã Thanh Oai chia sẻ: “Tôi chú ý hơn đến việc quan sát, giữ khoảng cách và không vội vàng khi chuyển hướng. Đây là những kỹ năng có thể áp dụng ngay trên đường khi tham gia giao thông”.

Tuyên truyền an toàn giao thông chỉ phát huy hiệu quả khi kiến thức được chuyển thành hành vi cụ thể. Việc phổ biến quy định, hướng dẫn kỹ năng và giải đáp tình huống thực tế giúp người dân hiểu đúng, nhớ lâu và chủ động phòng tránh rủi ro. Tổ chức theo từng nhóm đối tượng cũng giúp nội dung gần gũi, thiết thực hơn.

Thông qua Chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, Phòng CSGT Hà Nội hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen và hình thành kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở. Mỗi người tự giác chấp hành pháp luật, làm chủ phương tiện và ứng xử có trách nhiệm sẽ góp phần hạn chế tai nạn, xây dựng văn hóa giao thông văn minh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.