Hà Nội: Bóc trần chiêu trò 'vẽ bệnh', giấu nhẹm doanh thu tiền tỷ và bảo kê người nước ngoài tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Thông qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế (Sở Y tế Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà (địa chỉ tại số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Phòng khám đa khoa Thái Hà - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phòng khám có dấu hiệu lạm dụng y tế nhằm trục lợi. Cụ thể, các bác sĩ tại đây thường xuyên chỉ định cho bệnh nhân thực hiện hàng loạt dịch vụ không cần thiết, thậm chí không hề có trong danh mục kỹ thuật được cấp phép.

Nguy hiểm hơn, để thu được nhiều tiền từ túi người bệnh, cơ sở này đã tự ý can thiệp, điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm "trầm trọng hóa" tình trạng bệnh tật. Bằng thủ đoạn hù dọa tâm lý, phòng khám ép bệnh nhân phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho các liệu trình điều trị không có thật.

Bên cạnh đó, phòng khám còn ngang nhiên tổ chức sản xuất, kinh doanh các loại thuốc đông y khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, đồng thời tung các quảng cáo "nổ" công dụng không đúng với thực tế.

Đi sâu vào hoạt động tài chính, cơ quan công an phát hiện đối tượng cầm đầu đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên cấp dưới không dùng tài khoản công ty mà sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền viện phí từ bệnh nhân. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã để ngoài sổ sách kế toán số tiền nhiều tỷ đồng.

Đặc biệt nghiêm trọng, quá trình điều tra cơ quan công an còn làm rõ hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Căn cứ vào chuỗi tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam về hai tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra và xửu lý theo quy định của pháp luật.