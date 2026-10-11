Hà Nội bố trí nhiều lực lượng bảo đảm an toàn đêm pháo hoa 10/10

Tối 10/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Từ cuối giờ chiều, lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này tăng cao, đặc biệt tại khu vực trung tâm quanh hồ Hoàn Kiếm.

Để phục vụ người dân và du khách đến xem pháo hoa, Công an TP Hà Nội chủ động triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bố trí lực lượng tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm.

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với công an các phường, lực lượng quân đội và an ninh cơ sở tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm, hạn chế áp lực giao thông tại khu vực diễn ra chương trình.

Trên các tuyến đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân gửi phương tiện tại các điểm trông giữ xe, sau đó đi bộ vào khu vực xem pháo hoa. Một số tuyến đường, trong đó có khu vực Hai Bà Trưng - Hàng Bài, được tổ chức hạn chế phương tiện theo phương án phục vụ sự kiện.

Tại khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây và hồ Văn Quán, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và số 7 cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng, hướng dẫn phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân di chuyển đến các điểm bắn pháo hoa.

Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết giao thông, các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường trục chính dẫn đến khu vực tổ chức sự kiện. Lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông như dừng, đỗ xe không đúng quy định, chở quá số người cho phép và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Tại Trung tâm Chỉ huy giao thông, hệ thống camera giám sát được duy trì hoạt động liên tục, hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi tình hình giao thông, phát hiện sớm các điểm có nguy cơ ùn tắc hoặc xung đột giao thông. Thông tin được chuyển đến các tổ công tác tại hiện trường để chủ động điều tiết, xử lý tình huống phát sinh.

Cùng với đó, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn tại các địa điểm bắn pháo hoa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Việc bố trí lực lượng tại các điểm trọng yếu, kết hợp phân luồng từ xa và giám sát giao thông giúp phục vụ công tác đi lại của người dân trong thời gian diễn ra chương trình. Theo thông tin từ phương án tổ chức, mục tiêu đặt ra là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện để người dân, du khách thưởng thức pháo hoa trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hình ảnh trong đêm Hà Nội bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô:

Tối 10/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Công an thành phố triển khai phương án phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại 3 điểm bắn.

Lực lượng kiểm soát quân sự phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa ở Hà Nội tối 10/10.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chủ động bố trí phương tiện, nhân lực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh tại những điểm bắn pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô.

Hệ thống camera AI được duy trì hoạt động, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông, phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội tối 10/10.

Đông đảo người dân đổ về các điểm bắn pháo hoa, cùng chiêm ngưỡng những màn trình diễn rực rỡ chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

Đúng 21h ngày 10/10, những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. (Ảnh Hà Thương)

“Mình đã háo hức từ mấy hôm trước và hôm nay mình chuẩn bị từ chiều để kịp lên xem pháo hoa. Khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mình cảm thấy hạnh phúc lắm”, bạn Bùi Thị Thanh Hằng (23 tuổi) chia sẻ. (Ảnh Hà Thương)

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem pháo hoa, cùng nhau ngước nhìn bầu trời đêm rực sáng. Trong ánh pháo hoa lung linh, những khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau trở thành kỷ niệm đẹp, góp thêm niềm vui trong ngày lễ trọng đại của Thủ đô. (Ảnh Hà Thương)

Khép lại màn trình diễn pháo hoa, người dân cùng hô vang “Hoan hô ngày Giải phóng Thủ đô” cùng những tràng vỗ tay nồng nhiệt.