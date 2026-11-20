Ngày 21/11, Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng sẽ diễn ra tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Để phục vụ người dân và du khách, UBND phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bố trí nhiều điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng trong khu vực.

Theo đó, từ ngày 18/11 đến hết ngày 22/11, người dân và du khách đi xe đạp, xe máy đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm có thể gửi phương tiện tại một số địa điểm.

Cụ thể, trên phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ xe được bố trí tại đoạn từ số nhà 44 đến số 50. Tại phố Tràng Thi, người dân có thể gửi xe dọc tường rào trụ sở Công an Thành phố (số 2 Tràng Thi). Hai điểm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ theo giá dịch vụ quy định.

Đối với người tham dự chương trình di chuyển theo hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện được bố trí trên vỉa hè đối diện số 208-212. Tại đây, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và trông giữ phương tiện miễn phí trong thời gian trên.

Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam (Ảnh: Hữu Thắng).

Bên cạnh đó, phường Hoàn Kiếm đề nghị bố trí thêm các điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 Nhà Chung).

Các đơn vị sẽ rà soát diện tích phù hợp trong khuôn viên để tiếp nhận phương tiện trong thời gian diễn ra chương trình, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên.

Ngoài các điểm trông giữ xe, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với URENCO 2 bố trí 20 nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân và du khách. Trong đó, 10 nhà vệ sinh nằm trên phố Lê Lai; 5 nhà vệ sinh tại khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long và 5 nhà vệ sinh tại khoảng đất trống cạnh trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội ở đầu phố Hàng Dầu.

Phường cũng vận động các nhà hàng, khách sạn quanh hồ Hoàn Kiếm mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để tăng thêm tiện ích phục vụ người dân và du khách trong suốt chương trình.

UBND phường Hoàn Kiếm khuyến nghị người dân lựa chọn điểm trông giữ phương tiện phù hợp với lộ trình di chuyển, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và cùng giữ gìn vệ sinh chung tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.