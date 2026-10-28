Hà Nội bố trí nhà ở xã hội không cần bốc thăm cho 902 hộ dân phố cổ

Chiều 28/10, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc chủ trương giải quyết chỗ ở cho nhóm đối tượng khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Trước đó, trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm hiện còn 902 hộ với 3.621 nhân khẩu, đang sinh sống trong các nhà đông hộ, diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội, chủ trương giãn dân phố cổ được đặt ra từ năm 2013 nhưng chưa đi vào cuộc sống, nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ nhà sẵn sàng. Giải quyết chỗ ở cho các hộ dân này là yêu cầu cấp bách, gắn trực tiếp với an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân và trách nhiệm của chính quyền thành phố.

Ông Tuấn cho biết trước mắt tại phường Hoàn Kiếm, hộ gia đình, cá nhân đã thường trú và thực tế sinh sống trước ngày nghị quyết được thông qua, có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m2 sàn/người, đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội, tự nguyện đăng ký và được UBND phường phê duyệt, sẽ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí quỹ nhà tại mỗi dự án không quá 20% số căn hộ mở bán trong năm 2026. Theo tính toán, có thể bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án và tiếp tục bố trí trong năm 2027. Chính sách không làm phát sinh khoản chi ngân sách trực tiếp cho các đối tượng thụ hưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình (Ảnh: Hải Thành).

Thẩm tra về nội dung này, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội Trần Hợp Dũng cho biết, Ban Đô thị thống nhất với UBND thành phố về sự cần thiết ban hành nghị quyết, đồng thời cho rằng việc ưu tiên giải quyết trước cho nhóm khó khăn nhất là có cơ sở. Tuy nhiên, chính sách cần được đặt trong tổng thể phương án giải quyết chỗ ở của toàn khu vực.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố giải trình cơ sở xác định ngưỡng diện tích dưới 5m²/người và cung cấp số liệu về các hộ có diện tích bình quân nhỉnh hơn ngưỡng này, qua đó đánh giá tác động của tiêu chí và tránh bỏ sót những trường hợp thực sự khó khăn.

Về thứ tự ưu tiên và cơ chế xét chọn, Trưởng Ban Đô cho rằng, dự thảo đề xuất ưu tiên các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất, hộ có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và hộ đăng ký trước.