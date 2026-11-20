Tháp Rùa giữa hồ Hoàn Kiếm là công trình kiến trúc gắn với lịch sử, văn hóa, một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Ảnh tư liệu: Vũ Quang/TTXVN

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, từ ngày 18 đến hết ngày 22/11, người dân và du khách đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm bằng xe đạp, xe máy có thể gửi phương tiện tại các điểm được bố trí theo từng hướng di chuyển.

Cụ thể, trên phố Lê Thái Tổ, điểm trông giữ xe nằm tại đoạn từ số nhà 44 đến số nhà 50. Tại phố Tràng Thi, điểm gửi xe được bố trí dọc tường rào trụ sở Công an thành phố Hà Nội, số 2 Tràng Thi. UBND phường đã chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ B&H tổ chức trông giữ phương tiện tạm thời tại hai vị trí này theo giá dịch vụ quy định.

Đối với người dân di chuyển từ hướng phố Trần Quang Khải, điểm trông giữ phương tiện được bố trí trên vỉa hè đối diện số nhà 208 - 212. Tại đây, UBND phường đã đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực hướng dẫn và tổ chức trông giữ xe miễn phí trong thời gian trên.

Ngoài ba vị trí nêu trên, UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị bố trí thêm các điểm trông giữ phương tiện theo hình thức lưỡng dụng tại 4 cơ sở, gồm: Cung Thiếu nhi Hà Nội (số 36 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (số 25 Lý Thái Tổ), Trường Tiểu học Hoàn Kiếm (số 11 Hàng Tre) và Trung tâm Chính trị phường Hoàn Kiếm (số 33 Nhà Chung).

Các đơn vị được đề nghị rà soát, bố trí phần diện tích phù hợp trong khuôn viên để tiếp nhận phương tiện; đồng thời bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ sở trong thời gian diễn ra chương trình.

Cùng với việc tổ chức trông giữ xe, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với URENCO 2 bố trí 20 nhà vệ sinh công cộng tại 3 khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, 10 nhà vệ sinh đặt trên phố Lê Lai; 5 nhà vệ sinh tại khu vực đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long. Phường vận động các nhà hàng, khách sạn quanh hồ mở cửa nhà vệ sinh của cơ sở để phục vụ người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cùng chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng sẽ diễn ra ngày 21/11 tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện và nhà vệ sinh công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, du khách khi tham gia chương trình.

UBND phường Hoàn Kiếm đề nghị, người dân, du khách lựa chọn điểm gửi xe phù hợp với hướng di chuyển, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và giữ gìn vệ sinh chung tại khu vực tổ chức sự kiện.