Quang cảnh bên ngoài sân Mỹ Đình, Hà Nội. (Ảnh: Hùng Mạnh/TTXVN)

Ngày 24/11, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các cơ quan liên quan bố trí vị trí các điểm trông giữ phương tiện phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể các vị trí trông giữ phương tiện như sau: Mặt bằng khu vực trường đua F1 (đường Lê Quang Đạo); Khuôn viên Công viên Mễ Trì (đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc); Khuôn viên Trường Trung học cơ sở Từ Liêm 3 (trên đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung hữu nghị Việt-Trung); Tại khu vực đường Trần Hữu Dực (đối diện nhà hàng Vạn Hoa); Khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội (trên đường Trần Hữu Dực).

Theo ghi nhận, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vào 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội). Với quy mô 38.000 người tham dự, công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông, tổ chức đi lại và trông giữ phương tiện đang được các đơn vị chức năng chủ động triển khai.

Trước đó ngày 23/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 24/11 thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Cụ thể, đối tượng áp dụng gồm toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn-Cầu Giấy).

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, vé xe buýt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên Ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Về đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các Ứng dụng “Hà Nội Metro,” thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026; điểm b khoản 5 Điều 4 Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026; khoản 4 Điều 9 Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026 của HĐND thành phố) sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ./.