Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo bố trí 5 điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ khán giả tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra ngày 24/11.

Hà Nội bố trí 5 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ chương trình nghệ thuật ngày 24/11 (Ảnh minh họa).

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc bố trí các điểm trông giữ phương tiện được thực hiện theo Kế hoạch số 410 của UBND TP Hà Nội về tổ chức chương trình nghệ thuật và phương án phân luồng giao thông của Công an thành phố.

Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Từ Liêm, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cùng các đơn vị liên quan bố trí 5 điểm trông giữ phương tiện.

Cụ thể, các điểm gồm: Mặt bằng khu vực trường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo; khuôn viên Công viên Mễ Trì trên đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc; khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 trên đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung Hữu nghị Việt - Trung.

Hai điểm còn lại nằm trên đường Trần Hữu Dực, gồm khu vực đối diện nhà hàng Vạn Hoa và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội.

Toàn bộ 5 điểm trông giữ phương tiện phục vụ chương trình đều miễn phí. Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo khán giả chủ động tìm hiểu vị trí gửi xe, lựa chọn lộ trình phù hợp để việc di chuyển, tham dự chương trình được thuận lợi, an toàn.