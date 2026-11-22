Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, công tác bảo đảm y tế được triển khai phục vụ các buổi sơ duyệt ngày 19-11, tổng duyệt ngày 22-11 và chương trình chính thức ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Người dân xếp hàng dài chờ đổi vé chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Phạm Hùng

Sở Y tế bố trí 20 tổ trực với tổng số 61 cán bộ, 9 xe cứu thương cùng thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi cần thiết.

Tham gia công tác thường trực có các bệnh viện: Tim Hà Nội, Đa khoa Xanh Pôn, Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Hà Đông, Thanh Nhàn, Đức Giang, Đống Đa, cùng Trạm Y tế phường Từ Liêm và Trung tâm Cấp cứu 115.

Các điểm trực được bố trí tại khu vực cổng ra vào, khán đài, đường pit trong lòng sân và phòng VIP. Riêng khu vực bắn pháo hoa trên đường Lê Đức Thọ, đối diện Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí kíp trực và xe cứu thương từ khi lắp đặt trận địa đến khi kết thúc hoạt động bắn pháo hoa.

Tại buổi họp tối 22-11 báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị thực hiện chương trình “Muôn sắc Việt Nam”, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Cao Cương cho biết, ngành y tế đã sẵn sàng mọi phương án ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

Sở Y tế yêu cầu các tổ trực có mặt tại vị trí được phân công trước thời điểm diễn ra chương trình 3 giờ và chỉ rút quân khi khán giả, diễn viên đã ra về hết.

Cùng với lực lượng thường trực tại sân vận động, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu bố trí một tổ cấp cứu ngoại viện sẵn sàng huy động khi cần thiết, đồng thời chuẩn bị từ 5 - 10 giường bệnh để tiếp nhận, điều trị trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường.

Ngành y tế cũng chuẩn bị phương án ứng phó các sự cố như tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, thảm họa và các tình huống liên quan đến tác nhân hóa học, sinh học.

Về công tác phòng, chống dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tăng cường giám sát, bố trí lực lượng thường trực và chuẩn bị các đội đáp ứng nhanh.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, đặc biệt tại khu vực xung quanh sân vận động. Đồng thời, đơn vị bố trí một tổ điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm từ 3 - 5 người, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

UBND phường Từ Liêm phối hợp với các đơn vị y tế trong công tác vệ sinh môi trường, giám sát dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho chương trình.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, diễn ra tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, thu hút 50.000 khán giả. Đêm nghệ thuật kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại, dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa đặc sắc.