Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm dịp 10.10 Ảnh: ST

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 10/10. Ba trận địa được bố trí tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán.

Tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trận địa được bố trí trước Bưu điện Hà Nội. Chương trình sử dụng pháo hoa tầm cao, tầm thấp cùng các giàn hỏa thuật.

Tại Hồ Tây, trận địa nằm trên tuyến phố Quảng Khánh. Đây là khu vực có số lượng pháo hoa lớn, kết hợp pháo tầm cao, tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật trên mặt hồ, tạo hiệu ứng ánh sáng trong không gian rộng.

Trận địa thứ ba được bổ sung tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Khu vực này sử dụng pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, tạo thêm một điểm thưởng thức cho người dân ở khu vực phía Tây Nam thành phố.

Các trận địa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h và kéo dài 15 phút.

Để phục vụ chương trình, lực lượng chức năng Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và phân luồng giao thông tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa.

Việc bổ sung trận địa Hồ Văn Quán giúp người dân ở khu vực Hà Đông và các địa bàn lân cận thuận tiện hơn trong việc theo dõi màn pháo hoa, đồng thời góp phần tạo không khí sôi động trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.