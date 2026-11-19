Di dời 53 cơ sở sản xuất, áp lực mặt bằng gia tăng

Thị trường bất động sản công nghiệp Hà Nội đang đứng trước sức ép cung - cầu khi nhu cầu mở rộng nhà xưởng, đầu tư sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục tăng, trong khi thành phố triển khai sắp xếp lại không gian đô thị, từng bước di dời các cơ sở sản xuất không phù hợp quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô.

Thực hiện Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 về xử lý những điểm nghẽn trong công tác bảo vệ môi trường, Hà Nội đang rà soát hiện trạng và xây dựng lộ trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi khu đô thị, khu dân cư.

Ngày 6/3/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Văn bản số 2408/SNNMT-QLMT, yêu cầu thực hiện di dời đối với 53 cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong khu đô thị, khu dân cư tập trung, gồm 28 cơ sở tại khu vực nội thành và 25 cơ sở tại khu vực ngoại thành.

(Ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết 487, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn thành phố là địa điểm tiếp nhận các cơ sở phải di dời toàn bộ. Tuy nhiên, việc bố trí địa điểm sản xuất mới không đơn thuần là câu chuyện chuyển dịch cơ sở hiện hữu, mà còn đặt ra yêu cầu về quỹ đất, nhà xưởng và hạ tầng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

Trong khi đó, quỹ đất công nghiệp tại Hà Nội đang khan hiếm, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng tại các khu công nghiệp hiện hữu đã tiệm cận 100%. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), có nhu cầu thuê nhà xưởng sẵn có để nhanh chóng đưa vào sản xuất, thay vì phải bỏ vốn mua đất và tự đầu tư xây dựng.

Đối với nhóm doanh nghiệp này, khả năng tiếp cận mặt bằng có diện tích phù hợp, chi phí đầu tư ban đầu vừa sức và có thể mở rộng khi hoạt động sản xuất phát triển là những vấn đề đáng quan tâm. Bởi nếu phải đầu tư đồng bộ từ đất đai, nhà xưởng đến kho bãi và các hạng mục phụ trợ, áp lực vốn sẽ không nhỏ.

Thực tế đó cho thấy, bên cạnh việc phát triển thêm quỹ đất công nghiệp, thị trường còn cần những phương án tổ chức mặt bằng linh hoạt hơn, phù hợp với quy mô và năng lực tài chính của từng nhóm doanh nghiệp.

Thêm nguồn cung mặt bằng tại phía Nam Hà Nội

Trong bối cảnh trên, Cụm công nghiệp Phượng Dực 2, tên thương mại là HANIP 1, được UBND TP. Hà Nội quyết định thành lập tại thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực. Dự án có quy mô 71,3ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.626 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Tham gia hợp tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Hà Nội (HANIP) và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên.

Dự án nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội, tiếp giáp đường ĐT429 và đường Phượng Dực - Văn Hoàng, có khả năng kết nối với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 21B, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và trục Cienco 5. Khu vực này cũng có khoảng cách kết nối với Thanh Trì khoảng 20km, Hoàng Mai khoảng 25km, Duy Tiên - Đồng Văn khoảng 20 - 30km và Phủ Lý khoảng 30km.

Về phương án khai thác mặt bằng, HANIP 1 định hướng chia diện tích thành các module 2.000m², cho phép doanh nghiệp lựa chọn quy mô phù hợp với nhu cầu sản xuất. Doanh nghiệp có thể bắt đầu với diện tích vừa đủ và ghép thêm các module khi có nhu cầu mở rộng, thay vì phải đầu tư ngay một mặt bằng lớn.

Dự án cũng định hướng tổ chức một số dịch vụ dùng chung như kho lạnh, kho lưu trữ hàng hóa, xe nâng, đào tạo và tuyển dụng nhân lực. Theo phương án này, doanh nghiệp có thể sử dụng các tiện ích theo nhu cầu thực tế thay vì tự đầu tư toàn bộ các hạng mục phục vụ hoạt động sản xuất.

Đối với công trình nhà xưởng, theo các chỉ tiêu xây dựng được áp dụng, doanh nghiệp có thể xây dựng tối đa 4 tầng. Với một module đất 2.000m², nếu xây dựng đủ 4 tầng và đáp ứng các chỉ tiêu xây dựng, tổng diện tích sàn có thể đạt 5.600m². Không gian sử dụng có thể được bố trí cho hoạt động sản xuất, kho bãi, văn phòng và các khu chức năng phụ trợ.

Ngoài hệ thống giao thông đường bộ, khu vực Phú Xuyên còn có định hướng phát triển các loại hình hạ tầng giao thông khác, gồm đường sắt, đường thủy và hàng không. Trong đó có khả năng kết nối với tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu thông qua ga Phú Xuyên, định hướng phát triển cảng Vạn Điểm và phương án quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Nam Hà Nội.

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Nam được xác định là một cực phát triển mới, với chức năng trọng tâm là đô thị công nghiệp và logistics đa phương thức.

Việc bổ sung các cụm công nghiệp mới là một trong những yếu tố phục vụ quá trình sắp xếp lại không gian sản xuất của Hà Nội. Tuy nhiên, cùng với quy mô quỹ đất, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế, phương án khai thác mặt bằng và chi phí đầu tư vẫn là những vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi lựa chọn địa điểm sản xuất mới.