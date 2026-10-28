Hà Nội bổ sung hơn 2.641 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường 70

Chiều 28-10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp. Theo đó, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng thêm hơn 2.641 tỷ đồng, thời gian thực hiện phần xây dựng kéo dài đến quý IV-2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng trình bày tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tại kỳ họp, trình bày tờ trình của UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dự án được đề xuất điều chỉnh các nội dung về sơ bộ tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và tên các dự án thành phần phù hợp với địa giới hành chính hiện nay.

Cụ thể, sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh từ 5.484,962 tỷ đồng lên 8.126,865 tỷ đồng, tăng 2.641,903 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Phần vốn tăng thêm tập trung tại dự án thành phần 1.2 về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án thành phần này tăng từ 2.225,467 tỷ đồng lên 4.867,370 tỷ đồng. Hai dự án thành phần còn lại giữ nguyên mức vốn đã được phê duyệt.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng, nguyên nhân chủ yếu là chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tăng so với thời điểm tính toán chủ trương đầu tư ban đầu. Giá đất ở làm cơ sở tính toán trong phạm vi dự án thành phần 1.2 tăng từ 19,3 triệu đồng/m² lên 64,5 triệu đồng/m², gấp hơn 3 lần so với trước. Các khoản hỗ trợ bàn giao mặt bằng, ổn định đời sống cũng được điều chỉnh tăng theo chính sách của thành phố.

Cùng với đó, khối lượng công trình ngầm, nổi phải di dời, hoàn trả như điện, nước, viễn thông phức tạp, có nhiều thay đổi so với khảo sát sơ bộ. Quá trình triển khai đòi hỏi giải pháp kỹ thuật đồng bộ để khớp nối hạ tầng, bảo đảm vận hành thông suốt. Dự án còn bổ sung khối lượng giải phóng mặt bằng phần nửa tuyến bên phải, đoạn từ đường Nguyễn Khuyến đến nút giao Xa La thuộc phường Hà Đông.

Về tiến độ, dự án thành phần 1.2 được điều chỉnh thời gian thực hiện đến quý IV-2026; dự án thành phần 2 về cải tạo, nâng cấp tuyến đường được điều chỉnh đến quý IV-2027.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Thái Hùng

Tên các dự án thành phần giải phóng mặt bằng được cập nhật theo địa giới hành chính hiện nay. Trong đó, dự án thành phần 1.1 thực hiện trên địa bàn phường Kiến Hưng; dự án thành phần 1.2 thực hiện trên địa bàn các phường Hà Đông, Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Thanh Trì.

Qua thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đánh giá việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết; đồng thời, đề nghị UBND thành phố chuẩn xác, thống nhất số liệu chiều dài tuyến giữa các hồ sơ, văn bản.

Đối với khoảng 585 hộ dân dự kiến cần bố trí tái định cư, Ban Đô thị đề nghị xác định rõ nhu cầu, vị trí, quy mô và tiến độ đáp ứng quỹ nhà, đất tái định cư; ưu tiên bố trí tại chỗ hoặc gần nơi ở cũ. Các khu tái định cư cần bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đủ điều kiện bàn giao trước khi di chuyển người dân.

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội làm rõ nguồn vốn bổ sung, khả năng cân đối và bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; xây dựng tiến độ triển khai chi tiết, tránh kéo dài làm tăng chi phí.

Trong quá trình thi công, các đơn vị cần có phương án tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ùn tắc; bảo đảm an toàn cho người dân, kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm việc hoàn trả mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng phải được công khai, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ dự án.