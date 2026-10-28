Hà Nội bổ sung hơn 18.600 tỷ đồng đầu tư công, ưu tiên 5 tuyến đường sắt đô thị

Chiều 28/10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp thành phố.

Theo báo cáo của UBND thành phố, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Hà Nội hiện đạt 171.001 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 26/10, thành phố đã giải ngân 120.485 tỷ đồng, tương đương 100,4% kế hoạch Thủ tướng giao và 72,9% kế hoạch thành phố giao. Đáng chú ý, Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân vốn đầu tư công tuyệt đối.

Trong những tháng cuối năm, Hà Nội cần bổ sung nguồn vốn lớn để triển khai hàng loạt nhiệm vụ, dự án trọng điểm, cấp bách. Trong đó, riêng nhu cầu tạm ứng hợp đồng đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị lên tới 200.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần bố trí 2.435 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 4 và 4.002 tỷ đồng để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài ra, nhiều dự án hạ tầng quan trọng cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Một số xã, phường gặp khó khăn về nguồn lực cũng đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ triển khai các dự án trên địa bàn.

Để đáp ứng nhu cầu này, UBND TP Hà Nội đề xuất bổ sung 18.615 tỷ đồng vào tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết. (Ảnh: Thành Thái Hùng)

Nguồn vốn bổ sung gồm 5.800 tỷ đồng từ tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 và 12.815 tỷ đồng từ khoản thưởng vượt dự toán theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, thành phố dự kiến điều chỉnh giảm 177.565 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn đã bố trí cho các dự án đường sắt đô thị và dự án sử dụng vốn ODA dự kiến không triển khai. Toàn bộ số vốn này sẽ được chuyển sang dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Cùng với đó, Hà Nội điều chỉnh giảm 13.416 tỷ đồng vốn dự phòng đầu tư công. Trong số này, 9.414 tỷ đồng được bổ sung cho dự án 5 tuyến đường sắt đô thị; 4.002 tỷ đồng dành để hoàn trả ngân sách trung ương khoản thu đột biến từ tiền thuê đất năm 2024 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Như vậy, việc điều chỉnh kế hoạch vốn lần này tập trung nguồn lực đáng kể cho hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời bảo đảm kinh phí thực hiện các nghĩa vụ ngân sách và nhiệm vụ đầu tư cấp thiết.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, HĐND thành phố thống nhất bổ sung 18.615 tỷ đồng từ các nguồn vốn nêu trên. UBND thành phố sẽ quyết định bổ sung, phân bổ kế hoạch vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định, trong phạm vi được HĐND thành phố thống nhất.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Xuân Sáng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cho biết Ban thống nhất với các nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 do UBND thành phố trình.

Tuy nhiên, đối với việc bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đường sắt đô thị, cơ quan thẩm tra đề nghị UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu phương án khai thác, bố trí và sử dụng các nguồn lực phù hợp.

Việc huy động và phân bổ vốn phải đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiến độ của các tuyến đường sắt đô thị, đồng thời bảo đảm nguồn lực triển khai những dự án khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 cũng như các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết.