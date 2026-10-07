Hà Nội bổ sung điểm bắn pháo hoa tại Hồ Văn Quán đêm 10/10

Ba điểm bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. (Ảnh minh họa: HOÀNG HÀ)

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây đã công bố trước đó, thành phố bổ sung một điểm bắn tại Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây, với gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật.

Là điểm nhấn trung tâm của chuỗi sự kiện, trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Hoàn Kiếm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp. Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt Hồ Tây, tạo nên vũ điệu ánh sáng ngoạn mục trên sóng nước.

Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại.

Cùng khai hỏa lúc 21 giờ, ba điểm Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.