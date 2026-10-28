Hà Nội bổ sung danh mục 580 dự án thu hồi đất

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, thành phố bổ sung danh mục 580 dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích đất 10.659,89ha. Đồng thời, điều chỉnh 7 dự án đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 11-5-2026 và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15-7-2026, với tổng diện tích đất thu hồi giảm khoảng 307,5ha.

Về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố, kinh phí được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố của HĐND thành phố. Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp xã, các phường, xã có trách nhiệm bố trí kinh phí. Với các dự án ngoài ngân sách, chủ đầu tư bố trí kinh phí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm đủ kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Thành Thái Hùng

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, qua thẩm tra, Ban đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và giải trình một số nội dung.

Ngày 28-10-2026, UBND thành phố đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình. Theo đó, UBND thành phố đề xuất đưa ra khỏi danh mục một số dự án, đồng thời bổ sung các dự án mới. Sau khi tiếp thu, danh mục đề nghị bổ sung gồm 580 dự án; đồng thời điều chỉnh diện tích thu hồi của 7 dự án đã được HĐND thành phố thông qua.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung giải trình, tiếp thu của UBND thành phố.