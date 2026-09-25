Hà Nội: Bổ sung biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân

Việc bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân nhằm tăng cường cảnh báo, giúp người tham gia giao thông dễ nhận biết và chủ động phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Bổ sung hệ thống biển báo, vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân góp phần tăng khả năng cảnh báo trực quan, hỗ trợ người tham gia giao thông. Ảnh: CATPHN.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đơn vị đã lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe tại những vị trí dễ quan sát. Tại mỗi vị trí bố trí 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Với mặt đường, các vạch tương ứng cũng được bố trí để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận biết khoảng cách với xe phía trước, từ đó chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp.

Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và hệ thống đinh phản quang.

Từ đó góp phần tăng khả năng nhận diện, phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại phương tiện.

Sau cầu Nhật Tân, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp làm cơ sở xem xét triển khai tại một số cây cầu trọng điểm khác như Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Hà Nội) khuyến cáo người tham gia giao thông khi lưu thông qua cầu Nhật Tân cần chú ý quan sát, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Đặc biệt tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước để chủ động xử lý tình huống bất ngờ.