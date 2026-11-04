Hà Nội bổ sung 2 khu đất thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại

Ngày 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố (đợt 3), theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố (đợt 3), theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội

Đưa 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha ra khỏi danh mục

Theo nghị quyết, HĐND TP Hà Nội điều chỉnh danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm đã được thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 và Nghị quyết số 434/NQ-HĐND ngày 10/7/2025.

Cụ thể, đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, trong đó tại phường Chương Mỹ có 3 khu đất, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực; dự án xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn và dự án xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn.

Tại xã Đông Anh có dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng và khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại xã Phúc Thịnh có khu nhà ở Nam Hồng và một khu nhà ở.

Phường Vĩnh Hưng có 7 khu đất được đưa ra khỏi danh mục, gồm: Khu nhà ở Lĩnh Nam; khu nhà ở Vĩnh Hưng; khu nhà ở Happy Home; khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy; dự án xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng; công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ và thương mại; khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ.

Ngoài ra, nghị quyết điều chỉnh giảm 4,6ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (tại xã Hoài Đức).

Bổ sung 2 khu đất tại Sóc Sơn và Yên Xuân

Nghị quyết cũng bổ sung, danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với 2 khu đất, tổng diện tích 45,5ha, gồm: Khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Sóc Sơn); khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Yên Xuân).

Nghị quyết giao UBND TP Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và sự phù hợp của các khu đất với hiện trạng sử dụng đất; bảo đảm việc điều chỉnh, bổ sung danh mục tuân thủ quy định pháp luật, không có tranh chấp, khiếu kiện.

Các dự án chỉ được triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản; bảo đảm không chồng lấn, trùng lặp, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các bên.

UBND thành phố có trách nhiệm đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện thí điểm; nhận diện các rủi ro, khó khăn, vướng mắc, nhất là trong quá trình thỏa thuận về quyền sử dụng đất; đồng thời xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý.

Thành phố cũng phải tăng cường theo dõi, kiểm tra, thanh tra đối với các dự án có nguy cơ phát sinh rủi ro, nhất là dự án có điều chỉnh quy hoạch, nguồn gốc đất phức tạp, giao dịch tài sản liên quan đến đất đai, dự án chậm triển khai hoặc có dấu hiệu lợi ích nhóm.

Các vi phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, phát sinh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh, trật tự xã hội.