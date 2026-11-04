Hà Nội bổ sung 2 khu đất rộng hơn 45ha vào danh mục thí điểm dự án nhà ở

Sáng 4/11, tiếp tục kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội (đợt 3).

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua tờ trình về việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24 ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố.

Đồng thời, đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh);

Khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh); khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ (phường Vĩnh Hưng).

Nghị quyết cũng điều chỉnh giảm diện tích đất đối với 1 khu đất, diện tích giảm là 4,6ha, đó là khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu (xã Hoài Đức).

Theo Nghị quyết, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với 2 khu đất, tổng diện tích 45,5ha, gồm: Khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Sóc Sơn); khu nhà ở gia đình cho cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng (xã Yên Xuân).

HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố (Ảnh: Tuyến Thái).

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐND Thành phố Hà Nội giao UBND thành phố tiếp tục rà soát và chỉ tổ chức triển khai thực hiện dự án thí điểm khi đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và những quy định khác của pháp luật có liên quan;

Không chồng lấn, trùng lặp với các dự án đã được chấp thuận trên cùng một khu đất; triển khai thực hiện những dự án đảm bảo công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

UBND thành phố cũng được giao đánh giá tổng thể kết quả, hiệu quả triển khai các dự án thí điểm trên thực tế, mức độ đáp ứng mục tiêu chính sách, tiến độ thực hiện, những rủi ro và hạn chế phát sinh; tập trung tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất.

UBND thành phố nghiên cứu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý dùng chung đối với các dự án thí điểm, trong đó, cần đảm bảo thông tin thống nhất, có tài liệu kiểm chứng và cập nhật tiến độ triển khai.

Cùng với đó, thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các dự án có nguy cơ vi phạm, nhất là dự án có điều chỉnh quy hoạch, dự án có nguồn gốc đất, giao dịch tài sản gắn liền với đất phức tạp, dự án chậm triển khai hoặc có dấu hiệu lợi ích nhóm; kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có), không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, khiếu nại phức tạp gây mất trật tự xã hội; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.