Hà Nội bổ sung 18.615 tỷ đồng vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm

Chiều 28/10, tại kỳ họp chuyên đề thứ 7, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp thành phố.

Theo đó, UBND thành phố đề xuất bổ sung 18.615 tỷ đồng vào tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 5.800 tỷ đồng là nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 và 12.815 tỷ đồng là nguồn thưởng vượt dự toán theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhu cầu bổ sung vốn trong những tháng cuối năm 2026 tập trung vào các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, cấp bách. Trong đó, thành phố dự kiến bố trí 4.002 tỷ đồng để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và 2.435 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 thuộc dự án Vành đai 4.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh đó, một số dự án lớn, quan trọng cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Một số xã, phường cũng đề xuất thành phố hỗ trợ nguồn lực triển khai các dự án thuộc cấp xã do gặp khó khăn về kinh phí.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến điều chỉnh giảm 177.565 tỷ đồng kế hoạch vốn của các dự án đường sắt đô thị và dự án sử dụng vốn ODA dự kiến không triển khai, để bổ sung toàn bộ kế hoạch vốn cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Hà Nội bổ sung 580 dự án thu hồi đất, quy mô hơn 10.659 ha Chiều 28/10, HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục 580 dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích đất thu hồi 10.659,89 ha. Bên cạnh đó, thành phố điều chỉnh 7 dự án đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 và Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 15/7/2026. Sau điều chỉnh, tổng diện tích đất thu hồi của 7 dự án giảm khoảng 307,5 ha.

Thành phố đồng thời đề xuất giảm 13.416 tỷ đồng vốn dự phòng đầu tư công. Trong đó, 4.002 tỷ đồng được bố trí cho nhiệm vụ nộp trả ngân sách trung ương khoản thu đột biến tiền thuê đất năm 2024 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; 9.414 tỷ đồng còn lại dành cho dự án 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND thành phố đề xuất bổ sung 18.615 tỷ đồng từ các nguồn vốn nêu trên.

Trên cơ sở được HĐND thành phố thống nhất, UBND thành phố sẽ quyết định bổ sung kế hoạch vốn và phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định.

Theo báo cáo tại kỳ họp, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Hà Nội hiện đạt 171.001 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 26/10/2026 đạt 120.485 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,9% kế hoạch thành phố giao. Thành phố cho biết đây là mức giải ngân cao nhất cả nước về giá trị tuyệt đối.

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, Ban cơ bản thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Riêng phương án bố trí vốn cho các dự án đường sắt đô thị, Ban đề nghị UBND thành phố nghiên cứu phương án khai thác, bố trí và sử dụng nguồn lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiến độ dự án. Đồng thời, việc cân đối vốn cần bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết khác.

Hà Nội thông qua đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5; đường trục Tây Thăng Long Chiều 28/10, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát. Tuyến đường dài khoảng 12,36km, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường trục Tây Thăng Long, đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 12.765 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 21,98km, mặt cắt ngang rộng 80m, được thiết kế gồm 8 làn xe đường trục chính và 4 làn xe song hành.