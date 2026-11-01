Hà Nội bổ sung 18.615 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công

Tập trung nguồn lực cho các dự án cấp bách

Theo Cổng Thông tin điện tử UBND TP. Hà Nội, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố hiện là 171.001 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết ngày 26/10/2026, giá trị giải ngân đạt 120.485 tỷ đồng, vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Xét về giá trị tuyệt đối, Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng hiện đại, văn minh

Kết quả này cho thấy nỗ lực của Thành phố trong việc đưa nguồn vốn ngân sách vào thực tế, phục vụ phát triển hạ tầng và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho những tháng cuối năm vẫn rất lớn, nhất là đối với các công trình trọng điểm và nhiệm vụ cấp bách.

Đáng chú ý, nhu cầu tạm ứng hợp đồng cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị được xác định ở mức 200.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố cần bố trí 4.002 tỷ đồng để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và 2.435 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nhằm chủ động cân đối nguồn lực, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ đã xác định.

Đây cũng là cơ sở để Thành phố rà soát thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho những dự án có nhu cầu thực tế và đủ điều kiện thực hiện.

Bổ sung vốn, điều chỉnh cơ cấu phân bổ

Theo phương án được trình, tổng nguồn vốn bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 18.615 tỷ đồng.

Trong đó, 5.800 tỷ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2025; 12.815 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với bổ sung nguồn lực, Hà Nội thực hiện cơ cấu lại kế hoạch vốn trung hạn. Thành phố dự kiến giảm 177.565 tỷ đồng đã bố trí cho các dự án đường sắt đô thị và dự án sử dụng vốn ODA dự kiến không triển khai.

Toàn bộ số vốn này được chuyển sang bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Việc điều chỉnh thể hiện định hướng tập trung nguồn lực cho phương án triển khai mới, gắn phân bổ vốn với yêu cầu tổ chức thực hiện dự án.

Với quy mô đầu tư lớn, quá trình bố trí và sử dụng vốn cần được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thành phố đồng thời điều chỉnh giảm 13.416 tỷ đồng dự phòng đầu tư công. Trong số này, 4.002 tỷ đồng được bố trí để thực hiện nghĩa vụ nộp trả ngân sách trung ương; 9.414 tỷ đồng dành cho dự án 5 tuyến đường sắt đô thị.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND Thành phố sẽ quyết định bổ sung vốn trong phạm vi được HĐND Thành phố thống nhất, đồng thời phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn vốn bổ sung đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thực hiện. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, cần bảo đảm thủ tục đầu tư, kiểm soát khối lượng và chất lượng công trình.

Hiệu quả sử dụng vốn phải được thể hiện bằng kết quả thực tế, khả năng hoàn thành dự án và đóng góp cho phát triển Thủ đô.