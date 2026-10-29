Hà Nội bổ sung 18.615 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công

Thành phố dự kiến bổ sung 18.615 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời điều chỉnh cơ cấu vốn trung hạn để ưu tiên các dự án đường sắt đô thị và những nhiệm vụ cấp bách. (Ảnh minh họa)

Theo Cổng Thông tin điện tử UBND TP. Hà Nội, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Thành phố hiện là 171.001 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 26/10/2026 đạt 120.485 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,9% kế hoạch Thành phố giao. Xét về giá trị tuyệt đối, Hà Nội dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Trong những tháng cuối năm, Thành phố có nhu cầu bổ sung vốn lớn để triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm và cấp bách. Đáng chú ý, nhu cầu tạm ứng hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị là 200.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Thành phố cần 4.002 tỷ đồng để nộp trả ngân sách trung ương theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và 2.435 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 - Vành đai IV.

Để đáp ứng nhu cầu vốn, UBND Thành phố đề xuất bổ sung 18.615 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 5.800 tỷ đồng đến từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2025 và 12.815 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 30/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Về phương án cơ cấu lại vốn, Thành phố dự kiến giảm 177.565 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn của các dự án đường sắt đô thị và dự án sử dụng vốn ODA dự kiến không triển khai, để bổ sung toàn bộ kế hoạch vốn cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Đồng thời, Thành phố điều chỉnh giảm 13.416 tỷ đồng dự phòng đầu tư công, trong đó bố trí 4.002 tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ nộp trả ngân sách trung ương và 9.414 tỷ đồng cho dự án 5 tuyến đường sắt đô thị.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND Thành phố sẽ quyết định bổ sung vốn trong phạm vi được HĐND Thành phố thống nhất, đồng thời phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định.