Hà Nội bổ sung 18.615 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của thành phố hiện là 171.001 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến hết ngày 26-10-2026 đạt 120.485 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 72,9% kế hoạch thành phố giao, cao nhất cả nước về giá trị tuyệt đối.

Trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu bổ sung vốn rất lớn, tập trung vào một số nhiệm vụ, dự án trọng điểm, cấp bách. Trong đó, nhu cầu tạm ứng hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị là 200.000 tỷ đồng; nộp trả ngân sách trung ương 4.002 tỷ đồng theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước; bố trí 2.435 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 - Vành đai IV.

Bên cạnh đó, một số dự án lớn, quan trọng khác có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ. Một số xã, phường gặp khó khăn về nguồn lực cũng đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ triển khai các dự án cấp xã.

Để đáp ứng nhu cầu trên, UBND thành phố đề xuất bổ sung tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 18.615 tỷ đồng. Trong đó, nguồn tăng thu ngân sách cấp thành phố năm 2025 là 5.800 tỷ đồng; nguồn thưởng vượt dự toán theo Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 30-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ là 12.815 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Thành Thái Hùng

Về phương án điều chỉnh, thành phố dự kiến giảm 177.565 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn của các dự án đường sắt đô thị và dự án sử dụng vốn ODA dự kiến không triển khai, để bổ sung toàn bộ kế hoạch vốn cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Đồng thời, điều chỉnh giảm 13.416 tỷ đồng dự phòng đầu tư công, trong đó bổ sung 4.002 tỷ đồng cho nhiệm vụ nộp trả ngân sách trung ương khoản thu đột biến tiền thuê đất năm 2024 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và 9.414 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND thành phố đề xuất HĐND thành phố thống nhất bổ sung tổng mức vốn 18.615 tỷ đồng từ các nguồn bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nêu trên. UBND thành phố sẽ quyết định bổ sung kế hoạch vốn trong phạm vi được HĐND thành phố thống nhất và phân bổ cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện theo quy định.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Thành Thái Hùng

Trước đó, trình bày báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng cho biết, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với các nội dung UBND thành phố trình.

Về bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án đường sắt đô thị, Ban đề nghị UBND thành phố nghiên cứu phương án khai thác, bố trí và sử dụng các nguồn lực phù hợp, đáp ứng yêu cầu về quy mô, tiến độ, đồng thời bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết khác.