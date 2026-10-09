Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2026; đồng thời tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua yêu nước của Thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: THÁI HƯNG

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh. Đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THÁI HƯNG

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh được bồi đắp; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế đối ngoại của Thủ đô không ngừng được nâng cao. Đây là nền tảng quan trọng và vững chắc để Thủ đô hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026 và những năm tiếp theo. Để đạt được những kết quả như vậy, có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các đại biểu trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân. Ảnh: PHẠM HƯNG

Các đại biểu trao bằng khen và danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2026 tặng 15 cá nhân. Ảnh: THÁI HƯNG

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, các đồng chí được vinh danh hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đồng thời tin tưởng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới.

Danh sách 9 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026:

1. Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, TP Hà Nội.

2. PGS, TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội.

3. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

4. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

5. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, TP Hà Nội.

6. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), trụ trì chùa Trấn Quốc, TP Hà Nội.

7. Nhà giáo Ưu tú, PGS, TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đoàn Hà Nội).

8. Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

9. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.