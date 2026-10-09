Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú
Chiều 9-10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng TP Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.
Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2026; đồng thời tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua yêu nước của Thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến trong cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh. Đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh được bồi đắp; quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế đối ngoại của Thủ đô không ngừng được nâng cao. Đây là nền tảng quan trọng và vững chắc để Thủ đô hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026 và những năm tiếp theo. Để đạt được những kết quả như vậy, có phần đóng góp đặc biệt quan trọng của các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, các đồng chí được vinh danh hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Đồng thời tin tưởng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-bieu-duong-dien-hinh-tien-tien-vinh-danh-cong-dan-thu-do-uu-tu-1060021