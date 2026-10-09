Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Phùng Hữu Phú, Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết; các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND, UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố, xã, phường.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2026; đồng thời tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, những bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua yêu nước của Thủ đô, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, khát vọng cống hiến trong cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Mở đầu hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự “Thi đua yêu nước- động lực phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới”.

Biến tình yêu Hà Nội thành hành động, biến khát vọng phát triển thành kết quả cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 là dịp nhìn lại những kết quả của phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến và có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, cho sự phát triển của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" và 9 cá nhân được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên toàn Thành phố. Những danh hiệu được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của các đồng chí. Nhưng cao hơn những danh hiệu, phần thưởng chính là sự tin yêu, quý trọng của cộng đồng và những giá trị tốt đẹp mà các đồng chí đã mang lại cho xã hội.

“Chúng ta cần trân trọng những đóng góp từ cơ sở, từ những công việc bình dị nhất, nhất là ở những nơi khó khăn, những vị trí trực tiếp phục vụ nhân dân. Đừng để một việc làm tốt phải chờ đến cuối năm mới được ghi nhận. Đừng để những đóng góp thầm lặng nhưng có giá trị thiết thực bị bỏ sót. Khen thưởng phải thực sự kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc; để mỗi sự ghi nhận không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, tập thể, mà còn tạo động lực thúc đẩy những hành động tích cực trong toàn xã hội”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy.

Với tinh thần đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác thi đua, khen thưởng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027, với năm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung và phương thức tổ chức phong trào thi đua, hướng mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Thứ hai, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Thứ ba, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương “Người tốt, việc tốt” ngay từ cơ sở.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và thực chất.

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện phong trào.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời ghi nhận và trân trọng những đóng góp thiết thực, để mỗi người dân đều có cơ hội phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Thủ đô.

“Tôi muốn gửi gắm một thông điệp: Mỗi người dân Hà Nội, dù ở bất cứ vị trí nào, đều có thể góp phần làm cho Thủ đô tốt đẹp hơn bằng chính công việc, trách nhiệm và những hành động cụ thể của mình. Khi mỗi cán bộ làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, mỗi người lao động thêm một sáng kiến, mỗi người dân thêm một việc làm có ích, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh chung để xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, nhân ái và nghĩa tình. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước, biến tình yêu Hà Nội thành hành động, biến khát vọng phát triển thành những kết quả cụ thể, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

“Các đồng chí là những người đã có những đóng góp cụ thể, thiết thực, góp phần làm nên những giá trị tốt đẹp của Thủ đô; đồng thời, là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Theo Bí thư Thành ủy, trong thời gian qua, thành phố đã kiên trì, bền bỉ phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây không chỉ là một nội dung quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong việc xây dựng con người, bồi đắp những giá trị văn hóa, tốt đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng.

“Tôi mong các đồng chí được vinh danh ngày hôm nay nhận thức sâu sắc rằng, danh hiệu là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm. Vinh dự để tự hào về những gì mình đã làm được, nhưng trách nhiệm để không ngừng phấn đấu, không ngừng đổi mới, không ngừng đóng góp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Các “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh ngày hôm nay sẽ không chỉ là những tấm gương của năm 2026 mà luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong những năm tiếp theo”, đồng chí Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng, khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với việc thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của Thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho Thủ đô và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.

Những tấm gương vì cộng đồng, vì sự phát triển của Thủ đô

Tại hội nghị, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội và Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn Hà Nội.

Ông Hoàng Văn Hiến giao lưu tại chương trình. Ảnh: Thành Thái

Ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội là người đã gương mẫu bàn giao mặt bằng ngay đợt đầu tiên và kiên trì “gõ cửa từng nhà” để vận động bà con đồng thuận. Ông Hiến cho biết luôn quán triệt lời dạy của Bác Hồ “Lấy dân làm gốc”, luôn sâu sát, như người thân của mỗi gia đình, vận động kiên trì bất kể thời gian, ngày mưa, ngày nắng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Chia sẻ về triết lý giáo dục sau nhiều năm cùng tập thể nhà trường đi tiên phong trong đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn Hà Nội cho biết: “Tôi luôn cùng các em sinh viên giải quyết các bài toán khó. Với người thầy, không còn gì vui hơn là các em tiến xa hơn mình. Và đó chính là thành công của giáo dục”.

Vinh danh 9 Công dân Thủ đô ưu tú và 15 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt

Từ những việc làm tốt đẹp, những hành động ý nghĩa dành cho xã hội và cộng đồng, qua quá trình xét chọn kỹ lưỡng, khách quan, những cá nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực đã được lựa chọn để trao tặng danh hiệu cao quý của Hà Nội: Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'”.

Theo đó, ngày 6-10-2026, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 5547/QĐ-UBND tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 9 cá nhân. Đây là sự ghi nhận trân trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đối với những cống hiến bền bỉ vì sự phát triển chung của Thủ đô.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú'” tặng 9 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trân trọng trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trân trọng trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

9 cá nhân vinh dự nhận Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026, gồm:

Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa. Ông được tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. Ông là chuyên gia đầu ngành gây mê hồi sức, luôn tiên phong làm chủ, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao giúp nâng cao an toàn, giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á và lập kỳ tích lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường; đóng góp cốt lõi đưa nghề gốm Kim Lan thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới quản lý, chuyển đổi số toàn diện, đóng góp cốt lõi kết nối nghiên cứu khoa học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội. Hòa thượng luôn gương mẫu giữ gìn đạo hạnh, phụng sự đạo pháp và dân tộc, đưa chùa Trấn Quốc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông là người góp phần đưa nghi lễ truyền thống lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ông đã đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập mùa mưa bão trên địa bàn Thủ đô.