Hà Nội: Biểu dương 9 tập thể, 75 cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật

Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng trao khen thưởng các điển hình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các trường chuyên biệt, phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm.

Năm 2026 ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác trợ giúp trẻ em khuyết tật của Thủ đô. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội từ tháng 3-2026, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động tổng nguồn lực tiền mặt cùng hiện vật quy đổi đạt trên 3,5 tỷ đồng (chưa tính hàng tỷ đồng các cơ sở nuôi dạy trẻ tiếp nhận trực tiếp từ cộng đồng).

Từ nguồn lực quý báu này, Thường trực Hội đã thực hiện trên 100 lượt thăm hỏi, trao tặng hơn 8.000 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường học, trung tâm trên địa bàn Hà Nội. Không dừng lại ở phạm vi Thủ đô, tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa tới trẻ em yếu thế tại nhiều tỉnh bạn như Hà Giang, Gia Lai, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ với hàng nghìn suất quà và kinh phí hỗ trợ bão lũ thiết thực.

Cùng với công tác an sinh, hoạt động chăm sóc y tế, giáo dục và hướng nghiệp được triển khai bài bản, đi vào chiều sâu. Hội đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội duy trì phòng khám định kỳ miễn phí và tổ chức đoàn bác sĩ khám sàng lọc, phân loại tình trạng khuyết tật cho 1.009 trẻ tại 7 trường học, trung tâm.

Các đại biểu, tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến tham gia chương trình. Ảnh: Mai Hoa

Hội đã liên kết với các cơ sở đào tạo nghề uy tín (như Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội, Trung tâm dạy nghề VIDE, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hội Người mù thành phố và Công ty May X19 – Bộ Quốc phòng) mở 7 lớp dạy nghề làm hoa vải tái chế, kỹ thuật nấu ăn, pha chế đồ uống, xoa bóp bấm huyệt cho học sinh khiếm thị, khiếm thính. Nhiều em sau đào tạo đã được tiếp nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội cùng đội ngũ thầy cô giáo, các nhà hảo tâm. Các cơ sở giáo dục chuyên biệt của Thủ đô đã thực sự trở thành những "địa chỉ đỏ" nhân văn để xã hội và các gia đình gửi gắm niềm tin.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Ngô Sách Thực và lãnh đạo Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội khen thưởng các tập thể điển hình. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng bày tỏ sự trân trọng đối với mọi tấm lòng thiện nguyện theo tinh thần "góp gió thành bão", bởi giá trị lớn nhất không nằm ở quy mô vật chất mà ở sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng dành cho trẻ em yếu thế.

Nhân dịp này, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã trao giấy khen biểu dương 9 tập thể cùng 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Phát biểu khép lại chương trình, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng đã điểm lại chặng đường 26 năm hình thành và phát triển của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội. Trong hành trình này, Hội đã giúp đỡ được rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi và gia đình các em. Thành quả lớn nhất chính là việc chứng kiến các em trưởng thành, được học hành, hòa nhập cộng đồng, khẳng định bản lĩnh cá nhân và xây dựng được tổ ấm hạnh phúc.