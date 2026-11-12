Hà Nội biểu dương 9 tập thể, 75 cá nhân tiêu biểu trong chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật

Tại Hội nghị này, Quỹ Khuyến học Việt Nam (Hội Khuyến học Việt Nam) hỗ trợ 50 triệu đồng dành cho 100 học sinh khuyết tật và giáo viên có thành tích trong giảng dạy học sinh khuyết tật.

Quỹ Khuyến học Việt Nam (Hội Khuyến học Việt Nam) trao hỗ trợ tới 8 đơn vị (7 đơn vị nhà trường và 1 trung tâm) phục vụ công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Dự Hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các trường chuyên biệt, phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn cho biết, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động tổng nguồn lực tiền mặt cùng hiện vật quy đổi đạt trên 3,5 tỷ đồng (chưa tính hàng tỷ đồng các cơ sở nuôi dạy trẻ tiếp nhận trực tiếp từ cộng đồng).

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Ngô Sách Thực và lãnh đạo Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội khen thưởng các tập thể điển hình.

Thường trực Hội đã thực hiện trên 100 lượt thăm hỏi, trao tặng hơn 8.000 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các trường học, trung tâm trên địa bàn Hà Nội.

Cùng với công tác an sinh, hoạt động chăm sóc y tế, giáo dục và hướng nghiệp được Hội phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội duy trì phòng khám định kỳ miễn phí và tổ chức đoàn bác sĩ khám sàng lọc, phân loại tình trạng khuyết tật cho 1.009 trẻ tại 7 trường học, trung tâm.

Hội đã liên kết với các cơ sở đào tạo nghề uy tín (như Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội, Trung tâm dạy nghề VIDE, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hội Người mù thành phố và Công ty May X19 – Bộ Quốc phòng) mở 7 lớp dạy nghề làm hoa vải tái chế, kỹ thuật nấu ăn, pha chế đồ uống, xoa bóp bấm huyệt cho học sinh khiếm thị, khiếm thính. Nhiều em sau đào tạo đã được tiếp nhận vào làm việc, có thu nhập ổn định.

Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã trao giấy khen biểu dương 9 tập thể cùng 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2026.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội cùng đội ngũ thầy cô giáo, các nhà hảo tâm, các cơ sở giáo dục chuyên biệt của Thủ đô đã thực sự trở thành những "địa chỉ đỏ" nhân văn để xã hội và các gia đình gửi gắm niềm tin.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cũng bày tỏ sự trân trọng đối với mọi tấm lòng thiện nguyện sẻ chia, đồng hành của cộng đồng dành cho trẻ em yếu thế.

Quỹ Khuyến học Việt Nam trao hỗ trợ tới 8 đơn vị (7 đơn vị nhà trường và 1 trung tâm) phục vụ công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật.

Tại Hội nghị, Quỹ Khuyến học Việt Nam (Hội Khuyến học Việt Nam) hỗ trợ 50 triệu đồng dành cho 100 học sinh khuyết tật và giáo viên có thành tích trong giảng dạy của Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và trao hỗ trợ tới 8 đơn vị (7 đơn vị nhà trường và 1 trung tâm) phục vụ công tác chăm sóc trẻ em khuyết tật.