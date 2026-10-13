Hà Nội biểu dương 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phạm Thị Thanh Mai, Phó chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Kim Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định sự ra đời và phát triển của Hội luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc... Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng Thủ đô, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội đã vinh dự hai lần được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trao khen thưởng tặng 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: NGUYỆT ÁNH

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Ảnh: NGUYỆT ÁNH

Biểu dương 10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, đồng chí Lê Kim Anh khẳng định: “Mỗi người một công việc, một hành trình cống hiến, nhưng đều hội tụ ở tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, ý chí vươn lên và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Các chị là những tấm gương bình dị mà cao quý - tiêu biểu cho những người Phụ nữ Hà Nội giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh; truyền cảm hứng để mỗi phụ nữ tiếp tục tự tin khẳng định mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước”.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao những kết quả và tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội. Đồng thời yêu cầu, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức vững mạnh; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, quan tâm hơn đến phụ nữ yếu thế. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của Phụ nữ Thủ đô trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển văn hóa người Hà Nội.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” tặng các cá nhân của Thành phố Hà Nội; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng Bảng vinh danh tặng 10 “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026” có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”.