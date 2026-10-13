Hà Nội biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026

Sáng 13-10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; biểu dương Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026 và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”.

Tới dự, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai...

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh đã ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường lịch sử, đồng chí nhấn mạnh sự ra đời và phát triển của Hội luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Từ 300 đoàn viên phụ nữ cứu quốc nội thành trước năm 1945, đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có gần 80 vạn hội viên sinh hoạt tại 129 cơ sở Hội và 3 tổ chức thành viên. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng Thủ đô, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã vinh dự hai lần được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Thiếu tướng Lê Như Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tặng hoa các nữ lãnh đạo nữ. Ảnh: Nguyệt Ánh

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố điểm lại các phong trào, cuộc vận động tiêu biểu như xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch”, “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Từ đầu năm đến nay, 21 phụ nữ được UBND thành phố khen thưởng danh hiệu Người tốt việc tốt cấp thành phố.

Biểu dương 10 gương mặt phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, đồng chí Lê Kim Anh khẳng định: “Mỗi người một công việc, một hành trình cống hiến, nhưng đều hội tụ ở tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, ý chí vươn lên và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Các chị là những tấm gương bình dị mà cao quí – tiêu biểu cho những người phụ nữ Hà Nội giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh; truyền cảm hứng để mỗi phụ nữ tiếp tục tự tin khẳng định mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước”.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền, trao Kỷ niệm chương cho Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao những kết quả và tinh thần chủ động, sáng tạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Đồng chí biểu dương nhiều mô hình thiết thực, như: Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, hoạt động “Tháng nghe phụ nữ nói”, nền tảng số hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và chương trình nhận đỡ đầu hơn 1.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn Hội tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả để trở thành kinh nghiệm quý cho phong trào phụ nữ cả nước.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trao khen thưởng cho phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, quan tâm hơn đến phụ nữ yếu thế. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của phụ nữ Thủ đô trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển văn hóa người Hà Nội.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân của thành phố Hà Nội, trong đó trực tiếp trao cho đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Chương trình cũng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cùng Bảng vinh danh cho 10 “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026” có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Ảnh: Nguyệt Ánh

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Cuộc thi có 38 cá nhân đạt giải phần thi trắc nghiệm trực tuyến và 16 sản phẩm đạt giải phần thi sáng tạo truyền thông số.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về chị Trần Thị Thái Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Việt Hưng, với phần thưởng 4 triệu đồng. Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cũng được trao cho các tác giả.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyệt Ánh

10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026, gồm: Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an thành phố Hà Nội;

Nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Loan, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội;

Chị Nguyễn Thị Lương, công nhân Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội;

Bà Tạ Thị Năm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, hội viên nông dân thôn Vân Hòa, xã Yên Bài;

Huấn luyện viên Huỳnh Hoa Minh Nhật, Trưởng bộ môn Cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội;

Chị Vũ Thị Phương Thanh, diễn viên Nhà hát kịch Công an nhân dân;

Chị Vũ Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình;

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm;

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Tô Thị Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Kiến trúc - Quy hoạch, Hội Nữ trí thức thành phố;

Bà Ngô Thị Tính, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Bảo Minh.