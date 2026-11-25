Sáng 25/11, TAND Khu vực 4 (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Khu đô thị Dịch Vọng, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Bị cáo Vũ Quang Chiến đến tòa. Ảnh: Hoàng An.

Khi làm thủ tục khai mạc, HĐXX thông báo bị hại, người liên quan và luật sư vắng mặt, đề nghị Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cho ý kiến. Kiểm sát viên thấy nhiều người vắng mặt không có lý do nên đề nghị hoãn phiên tòa.

HĐXX dành 5 phút hội ý và chấp thuận đề nghị của Kiểm sát viên, chưa ấn định ngày tái mở lại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25 ngày 25/3/2026, Chiến điều khiển ô tô Lexus RX300 màu trắng đi đến gần ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết. Phía trước chiếc Lexus lúc này là ô tô VinFast VF6 Plus do anh Lê Thành Tr. (SN 1994) điều khiển, chở chị Lê Thảo H. ngồi bên cạnh, đang dừng chờ đèn đỏ.

Do mệt mỏi, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát, Chiến điều khiển chiếc Lexus đâm vào đuôi ô tô của anh Tr. Phát hiện va chạm, chị H. xuống xe, ra hiệu cho anh Tr. đánh lái sang phải để tránh chiếc Lexus phía sau.

Tuy nhiên, khi tín hiệu đèn giao thông vừa chuyển sang màu xanh, Chiến tiếp tục nhấn ga, khiến chiếc Lexus một lần nữa đâm vào đuôi xe của anh Tr. rồi lao thẳng sang làn đường ngược chiều. Chiếc Lexus sau đó đâm vào phần hông phía sau bên trái ô tô do anh Nguyễn Mạnh H. điều khiển.

Chưa dừng lại, xe của Chiến tiếp tục tông trúng chiếc Honda Wave do anh Chu Thanh H. cầm lái. Cú va chạm khiến anh Chu Thanh H. bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m.

Sau khi tông xe máy, chiếc Lexus tiếp tục va chạm vào phần đầu bên phải ô tô do anh Phạm Hùng D. điều khiển, đang chở khách là anh Nguyễn Minh Đ. Cú đâm khiến chiếc Lexus bị lật ngang, văng theo đà và tiếp tục va chạm với phần đầu bên phải ô tô do anh Lê Quang Đ. cầm lái.

Lực va chạm đẩy ô tô của anh Đ. lùi về phía sau, tông tiếp vào xe ô tô do anh Phạm Thành T. điều khiển.

Chuỗi va chạm chỉ kết thúc khi chiếc Lexus của Vũ Quang Chiến lật ngửa trên đường.

Người bị thương nặng nhất đề nghị được bồi thường 2,1 tỷ đồng

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Chu Thanh H. và anh Nguyễn Minh Đ. bị thương, được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu.

Hiện trường vụ ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (Hà Nội)

Theo kết quả giám định pháp y, anh Chu Thanh H. bị hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, gồm gãy xương mũi, gãy thành trước xoang hàm trái, gãy xương cánh tay trái, gãy hai xương cẳng tay phải, gãy xương đùi phải và trật khớp gối trái. Kết quả giám định ban đầu xác định anh bị tổn thương cơ thể 54%. Tuy nhiên, sau khi giám định bổ sung, tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh được xác định là 76%.

Còn anh Nguyễn Minh Đ., kết quả giám định ghi nhận anh bị thương ở vùng trán và có ổ tổn thương nhu mô não thùy trán phải.

Ngoài thiệt hại về sức khỏe, vụ tai nạn khiến 6 ô tô, bao gồm chiếc Lexus, cùng một xe máy bị hư hỏng. Theo kết quả định giá, tổng thiệt hại tài sản của 6 phương tiện bị Lexus va chạm là hơn 383,9 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm máu của Vũ Quang Chiến. Kết quả xác định không có nồng độ cồn và không có ma túy trong máu.

Ngày 26/3, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận đơn xin đầu thú của Chiến. Bị cáo sau đó bị tạm giữ từ ngày 27/3 - 4/4, rồi được chuyển sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình Chiến đã bồi thường, khắc phục thiệt hại cho nhiều người liên quan đến vụ tai nạn.

Trong đó, gia đình bị cáo bồi thường 220 triệu đồng cho anh Lê Quang Đ., 170 triệu đồng cho anh Nguyễn Mạnh H., 150 triệu đồng cho anh Nguyễn Minh Đ. và 8 triệu đồng cho anh Phạm Hùng D.

Riêng anh Chu Thanh H., người bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn, yêu cầu Chiến bồi thường tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng. Khoản tiền này bao gồm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thiệt hại tài sản, thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian điều trị, phục hồi sức khỏe và bồi thường tổn thất tinh thần.

Tuy nhiên, bị cáo Chiến chưa bồi thường cho anh H. Bị cáo cho rằng số tiền được yêu cầu quá lớn, vượt khả năng tài chính nên chưa thể đáp ứng.

Viện kiểm sát xác định hành vi của Chiến đã vi phạm quy định về chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, dẫn đến vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.