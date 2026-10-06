Hà Nội: Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm dừng tiếp nhận tuyến xe khách đăng ký mới

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị Sở Xây dựng các địa phương và đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn.

Cụ thể, Hà Nội sẽ tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

Khuyến khích đơn vị vận tải đăng ký hoạt động các tuyến xe khách liên tỉnh tại bến xe Yên Sở.

Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục khai thác theo quy định và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Với các đơn vị có nhu cầu đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh mới, Sở Xây dựng đề nghị căn cứ hướng tuyến và nhu cầu thực tế để nghiên cứu đăng ký hoạt động tại bến xe Yên Sở.

Công tác điều chỉnh được thực hiện trong bối cảnh bến xe Yên Sở đã được Hà Nội công bố đưa vào khai thác từ ngày 2/10.

Dự án Bến xe Yên Sở được khởi công quý II/2025 trên diện tích khoảng 27.500m² được đầu tư theo mô hình bến xe hiện đại với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa bến xe này vào hoạt động nhằm tổ chức hợp lý vận tải hành khách liên tỉnh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng bến xe và chủ động tổ chức giao thông khu vực phía Nam Thủ đô.

Bên cạnh đó việc phân bổ thêm các tuyến vận tải về bến xe Yên Sở được kỳ vọng giảm áp lực giao thông tại khu vực Giáp Bát, Nước Ngầm và hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 1A.