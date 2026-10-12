Hà Nội: Bảy cầu vượt sông Hồng khi nào thông xe kỹ thuật?

Chiều 12/10, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường báo cáo tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quang Thái).

Theo báo cáo, danh mục công trình, dự án trọng điểm được thành phố tập trung chỉ đạo hiện gồm 72 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông đường bộ, thủy lợi, thoát nước và môi trường, với tổng mức đầu tư 230.388 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 đã giao là 41.739 tỷ đồng.

Danh mục có 7 cầu lớn qua sông Hồng, các tuyến đường vành đai, trục hướng tâm, đường kết nối và nút giao. Trong đó, 4 dự án được ngân sách Trung ương hỗ trợ gồm cầu Ngọc Hồi, Vành đai 4, cao tốc Đại lộ Thăng Long - Hòa Bình và quốc lộ 6.

Hai dự án huy động vốn ngoài ngân sách quy mô lớn là cao tốc Vành đai 4 theo hình thức hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư 53.553 tỷ đồng và cầu Trần Hưng Đạo theo hợp đồng BT, tổng mức đầu tư 7.869 tỷ đồng.

Đến ngày 30/9, các dự án đã giải ngân 33.621/41.739 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch vốn năm 2026. Riêng lĩnh vực giao thông đường bộ giải ngân 28.905/34.825 tỷ đồng, đạt 83%. Nhóm cầu qua sông đạt tỷ lệ giải ngân 92,8%; đường vành đai đạt 85,7%; trục hướng tâm, kết nối và nút giao đạt 71,3%; thủy lợi, thoát nước và môi trường đạt 68,2%.

Đáng chú ý, có 20 dự án giải ngân từ 98% kế hoạch vốn trở lên, trong đó 11 dự án đã giải ngân 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 12 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, đòi hỏi các chủ đầu tư tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trong nhóm 7 cầu lớn qua sông Hồng, thành phố đang đồng thời triển khai 17 dự án thành phần. Các nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi trụ chính, triển khai thi công thân trụ, cầu dẫn và đúc dầm. Giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 10.900 tỷ đồng, tương đương 29,1% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở đạt 47-49% tiến độ; cầu Trần Hưng Đạo đạt 37%; cầu Vân Phúc đạt 32%; cầu Ngọc Hồi đạt 24%; cầu Tứ Liên đạt 22% và cầu Thượng Cát đạt 17%. Công tác giải phóng mặt bằng đạt từ 93-100%, song vẫn còn vướng mắc cục bộ tại xã Thượng Cát, xã Vân Phúc và khu vực phía tỉnh Hưng Yên thuộc dự án cầu Ngọc Hồi.

Thành phố đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật cầu Trần Hưng Đạo vào tháng 5/2027; các cầu Tứ Liên, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở và Ngọc Hồi trong tháng 6 và 7/2027; cầu Thượng Cát vào tháng 10/2027.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Quang Thái).

Đối với nhóm đường vành đai, 19 dự án có tổng mức đầu tư 103.403 tỷ đồng, giải ngân 15.046/17.549 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch vốn. Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật ngày 28/8/2026. Các đoạn thuộc Vành đai 2,5 có chuyển biến tích cực về giải phóng mặt bằng, thi công và đã thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Tuyến Vành đai 3 phía Bắc đã bàn giao 97,4% mặt bằng, đang triển khai thi công. Các đoạn thuộc Vành đai 3,5 tiếp tục được thực hiện, trong đó có nút giao Đại lộ Thăng Long, đoạn Phúc La - Văn Phú đến Pháp Vân - Cầu Giẽ và đoạn cầu Thượng Cát - quốc lộ 32.

Với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Hà Nội đã hoàn thành thu hồi hơn 800ha đất trên địa bàn, di chuyển 10.345 ngôi mộ, hoàn thành 13 khu tái định cư và di dời các đường điện từ 110kV đến 500kV. Tuyến đường song hành đã thảm bê tông nhựa 40/50,85km, đạt khoảng 90% sản lượng; dự án thành phần cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) đang triển khai 43 mũi thi công.

Ở nhóm 20 dự án trục hướng tâm và đường kết nối, tổng mức đầu tư đạt 40.502 tỷ đồng, giải ngân 7.225/10.129 tỷ đồng, tương đương 71,3% kế hoạch vốn. Dự án quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đã bàn giao 100% mặt bằng, sản lượng xây lắp đạt 22,2%, phấn đấu thông xe trước tết Nguyên đán 2027. Cao tốc Đại lộ Thăng Long nối quốc lộ 21 - Hòa Bình và đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; tuyến Tây Thăng Long đoạn Vành đai 3,5 - kênh Đan Hoài đạt 99,9% khối lượng giải phóng mặt bằng.

Trong lĩnh vực thủy lợi, thoát nước và môi trường, 16 dự án có tổng mức đầu tư 28.990 tỷ đồng, giải ngân 4.716/6.913 tỷ đồng, đạt 68,2%. Đáng chú ý, 10 công trình khẩn cấp chống úng ngập với tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính, khánh thành dịp 2/9/2026, phục vụ trực tiếp công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa năm nay.

Hai hồ điều hòa Liên Mạc 1 và Chèm dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; cụm công trình đầu mối Liên Mạc và hệ thống tiêu nước phía Tây tiếp tục được triển khai.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm được Hà Nội xác định gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn. Những dự án còn tỷ lệ giải ngân thấp cần khẩn trương xác định nguyên nhân, xử lý các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng của Thủ đô.