Hà Nội 'bắt tay' 10 địa phương phát huy giá trị văn hóa 54 dân tộc

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, tại Hà Nội. Ảnh: Thế Đại/Chinhphu.vn

Sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, UBND TP. Hà Nội và UBND 10 tỉnh, thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

10 địa phương tham gia gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ.

Tạo không gian để đồng bào trực tiếp thực hành và trao truyền di sản

Lễ phát động là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện hướng tới “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Năm 2026 là năm đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức. Việc lựa chọn Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - nơi hội tụ không gian văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc - làm địa điểm phát động cho thấy định hướng đưa hoạt động bảo tồn văn hóa gắn chặt hơn với chính các chủ thể đang nắm giữ và thực hành di sản.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc tổ chức lễ phát động tại “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc thể hiện trách nhiệm của Thủ đô trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Thế Đại/Chinhphu.vn

Theo bà Vũ Thu Hà, các giá trị văn hóa được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ bởi chính nghệ nhân và đồng bào các dân tộc. Vì vậy, cộng đồng cần tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình bảo tồn di sản.

“Mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình hãy bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Vũ Thu Hà cũng kêu gọi thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu di sản, phát huy khả năng sáng tạo, góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam và văn hóa Thăng Long - Hà Nội tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Hà Nội tăng liên kết với 10 tỉnh, thành

Điểm nhấn của chương trình là việc Hà Nội ký Quy chế phối hợp với 10 tỉnh, thành phố nhằm tạo cơ chế liên kết thường xuyên trong bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa.

Các đại biểu thực hiện Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố. Ảnh: Thế Đại/Chinhphu.vn

Theo nội dung phối hợp, các địa phương sẽ cùng hỗ trợ đồng bào các dân tộc có thêm điều kiện thực hành, trình diễn và trao truyền di sản; đồng thời từng bước đưa những giá trị văn hóa đặc trưng vào các sản phẩm và hoạt động du lịch.

Sở VHTT&DL Hà Nội được giao làm đầu mối tham mưu UBND TP. Hà Nội, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của 10 địa phương cụ thể hóa Quy chế bằng các chương trình và hoạt động thực tế.

Việc thiết lập cơ chế phối hợp liên vùng được kỳ vọng tạo thêm không gian để các giá trị văn hóa từ nhiều địa phương cùng hội tụ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, qua đó mở rộng khả năng giới thiệu di sản tới người dân và du khách.

Đây cũng là cơ sở để kết nối văn hóa với du lịch, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức trưng bày hoặc biểu diễn theo từng sự kiện riêng lẻ.

Mở rộng chuỗi trải nghiệm văn hóa tại Hà Nội

Trong hai ngày 3 - 4/10, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm văn hóa.

Không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội cũng được giới thiệu cùng 20 gian hàng quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và những sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô.

Người dân và du khách có thể trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc cũng như các sản phẩm văn hóa của Hà Nội.

Tiếp nối chương trình, “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 24/11 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chuỗi hoạt động được định hướng trở thành không gian kết nối, quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích người dân trực tiếp tham gia thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của Hà Nội là một trong những trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Từ ngày 1/7/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được chuyển giao từ Bộ VHTT&DL về TP. Hà Nội quản lý.

Sau khi tiếp nhận, Hà Nội xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc và nâng cao chất lượng hoạt động tại Làng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới đưa nơi đây trở thành không gian văn hóa, trải nghiệm và du lịch có sức hút thường xuyên hơn đối với người dân, du khách.