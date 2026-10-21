Hà Nội: Bắt nam sinh liên quan vụ nữ giáo viên THPT Mạc Đĩnh Chi bị đánh trên bục giảng

Ngày 21/10, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp một nam sinh liên quan đến vụ hành hung nữ giáo viên ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài.

Hình ảnh từ clip ghi lại diễn biến sự việc.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội vào tối 20/10 khi đoạn clip được chia sẻ, ghi lại cảnh một nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp 12 của trường, xảy ra sau khi cô giáo kiểm tra bài cũ đối với các em.

Hình ảnh từ clip cho thấy, nữ giáo viên đang đứng trên bục giảng thì nam sinh bất ngờ lao tới, đấm vào vùng đầu của nạn nhân. Ngay sau đó, nhiều bạn học của đối tượng đến can ngăn.

Trao đổi với PV, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà thông tin thêm, sự việc xảy ra vào cuối buổi sáng 19/10. Sau đó, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an cùng chính quyền địa phương để phối hợp giải quyết.

Đến nay, sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên bị đánh đã ổn định. Cô giáo hiện đang nghỉ ngơi tại nhà, có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.