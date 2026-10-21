Hà Nội: Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung giáo viên trong lớp học

Liên quan vụ nam sinh hành hung cô giáo ngay trong lớp học tại Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội), trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xác nhận, vụ việc đang được Công an xã Nội Bài xác minh, xử lý. Hiện nam sinh này đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ xã Nội Bài, nam sinh này có học võ. Trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh nên có hành động bột phát, đấm giáo viên ngay tại lớp học.

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học khiến nhiều người bức xúc.

Theo hình ảnh trong clip, khi giáo viên đang đứng trên bục giảng thì một nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu nữ giáo viên. Phát hiện sự việc, nhiều học sinh trong lớp đã can ngăn nam sinh này.

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 19/10, trong tiết học Toán.

Nhận được thông tin, nhà trường đã làm việc với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo sự việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Về tình hình của giáo viên bị đánh, đại diện nhà trường cho biết, sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định, đang nghỉ ngơi tại nhà.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nắm được thông tin và đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.