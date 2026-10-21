Hà Nội: Bắt khẩn cấp nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng

Sáng 21/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh liên quan vụ hành hung giáo viên tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài.

Nam sinh hiện được tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính học sinh cũng như kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh có hành vi hành hung nữ giáo viên ngay trong lớp học.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy khi cô giáo đang ở trên bục giảng, nam sinh bất ngờ lao tới và dùng tay đánh vào vùng đầu của giáo viên. Nhiều học sinh trong lớp lập tức chạy lên can ngăn.

Theo Tiền Phong, cú đánh khiến cô giáo ôm đầu, loạng choạng đi về phía bàn giáo viên. Nam sinh tiếp tục đi theo nhưng được những học sinh khác nhanh chóng ngăn lại.

Lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi xác nhận vụ việc xảy ra vào gần 11h ngày 19/10, trong tiết học Toán. Ngay sau sự việc, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài cho biết nam sinh có học võ.

Theo thông tin bước đầu từ lãnh đạo địa phương, trong lúc kiểm tra bài cũ, nam sinh không giữ được bình tĩnh và có hành động bột phát, đánh cô giáo. Tuy nhiên, đây mới là thông tin ban đầu; nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Sau vụ việc, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan sự việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Sở đã nắm được thông tin.

Theo kế hoạch, sáng 21/10, lãnh đạo Sở cùng đoàn công tác trực tiếp đến Trường THPT Mạc Đĩnh Chi để nắm tình hình và xác minh các nội dung liên quan. Sở cũng dự kiến có văn bản thông tin về vụ việc trong ngày.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.