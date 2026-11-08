Hà Nội: Bắt kẻ trộm lô điện thoại trị giá hơn 300 triệu đồng tại siêu thị Điện Máy Xanh

Tối 8/11, Công an TP Hà Nội cho biết, sau hơn 30 giờ truy xét, Công an phường Yên Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Điện Máy Xanh, phố Trần Duy Hưng.

Lê Mạnh Hiệp cùng tang vật vụ trộm cắp.

Trước đó, ngày 6/11, Công an phường Yên Hòa tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị ở số 83 Trần Duy Hưng.

Ngay sau đó, công an phường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Lê Mạnh Hiệp (SN 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Phòng).

Khoảng 11h ngày 7/11, lực lượng công an tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận hành vi trộm 11 điện thoại iPhone và Samsung vào ngày 6/11.

Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn về TP Quảng Ninh rồi bán 6 chiếc điện thoại tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện, lực lượng chức năng đã thu hồi đủ 11 điện thoại với tổng trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng, cùng gần 140 triệu đồng tiền mặt.