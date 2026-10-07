Hà Nội: Bắt giữ nhóm đối tượng 'móc túi' người mua, chiếm đoạt khoảng 80 tỷ tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long

Qua quá trình điều tra, xác minh thông tin mua bán nhà ở xã hội tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ một đường dây thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán với quy mô lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Theo kết quả điều tra, Lương Song Hào (sinh năm 1983; nơi ở hiện tại: phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1990; trú tại: phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Để qua mặt cơ quan chức năng và người mua nhà, khoản tiền này được "phù phép" dưới nhiều hình thức tinh vi như: Ký các loại giấy tờ mang tên “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ” hoặc “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”. Sử dụng các phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Nội dung thỏa thuận ban đầu cam kết khoản tiền chênh lệch này sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo Hợp đồng mua bán hoặc Văn bản thỏa thuận chính thức với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng chính thức, họ bất ngờ bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu. Đồng thời, người mua vẫn phải thanh toán đủ 100% tiền theo tiến độ với Công ty AZ Thăng Long; toàn bộ số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala hoàn toàn không được khấu trừ như cam kết ban đầu.

Cơ quan điều tra làm rõ, hoạt động thu tiền chênh lệch này được tổ chức rất chặt chẽ với sự tham gia trực tiếp của dàn lãnh đạo cấp cao: Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty AZ Thăng Long và Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Sàn Mangala là những người trực tiếp chỉ đạo nhân viên thực hiện việc thu tiền ngoài hợp đồng.

Đối tượng Vũ Ngọc Vinh. Ảnh: CAHN

Vũ Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty AZ Thăng Long được Lương Song Hào giao nhiệm vụ trực tiếp xác định mức "tiền chênh" dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, cùng vị trí và tiện ích của dự án theo từng thời điểm.

Sau khi tính toán, Vũ Ngọc Vinh trình lên Bùi Thúy Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty AZ Thăng Long và Lương Song Hào phê duyệt, rồi chuyển xuống Sàn Mangala để triển khai thu tiền của khách hàng.

Toàn bộ dòng tiền thu bất chính này được đưa qua tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala rồi chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền khủng này bị để ngoài sổ sách kế toán và báo cáo thuế, nhằm phục vụ cho các hoạt động của công ty cũng như mục đích cá nhân của Hào. Tính đến nay, cơ quan công an xác định nhóm này đã thu lợi bất chính khoảng 80 tỷ đồng từ gần 300 khách hàng.

Ngày 21/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 04 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự, gồm: Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh - Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang - Giám đốc Sàn Mangala.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.