Hà Nội bắt đầu cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa

Trên phố Đào Tấn (phường Giảng Võ), những chùm hoa sữa đang vào mùa nở rộ, lực lượng công nhân với máy móc chuyên dụng, bắt đầu cắt tỉa từ đầu ngõ 107 đến Công viên Thủ Lệ. Hoạt động này được triển khai từ ngày 16/10, sau chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội nhằm hạn chế tình trạng mùi hoa sữa quá nồng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo kế hoạch dự kiến, đợt này lực lượng chức năng sẽ cắt tỉa chùm hoa của gần 1.000 cây hoa sữa. Việc cắt tỉa được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, ngoài giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Lực lượng công nhân cắt tỉa hoa sữa trên đường Đào Tấn.

Hoa sữa từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên vẻ riêng của phố phường Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường và khu dân cư, cây hoa sữa được trồng với mật độ dày khiến hương hoa trở nên nồng đậm mỗi khi vào mùa nở rộ, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa, phân bố trên nhiều tuyến đường và khu đô thị. Một số tuyến phố có trồng loài cây này gồm Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Trước phản ánh của người dân về tình trạng mùi hoa sữa nồng đậm tại một số khu vực, ngày 14/10, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày đặc.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến những vị trí phù hợp, đồng thời trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế. Việc điều chỉnh nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân nhưng vẫn gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn. Trước mắt, các đơn vị liên quan được giao kiểm tra, rà soát thực tế tại những tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây cao, đặc biệt là khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi nhận nhiều phản ánh về mùi hoa sữa.

Trên cơ sở khảo sát, các đơn vị sẽ triển khai những biện pháp kỹ thuật phù hợp, trong đó có việc nghiên cứu, cắt tỉa chùm hoa tại các vị trí thực sự cần thiết. Những nơi có mật độ cây tập trung cao, khoảng cách trồng chưa hợp lý, cây nằm sát nhà dân hoặc có nhiều kiến nghị sẽ được ưu tiên xử lý trước.

Về lâu dài, Sở Xây dựng yêu cầu khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư, từ đó xây dựng phương án điều chỉnh mật độ theo từng khu vực, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cùng với phương án dịch chuyển cây, các đơn vị sẽ nghiên cứu việc trồng bổ sung hoặc thay thế bằng những loài cây xanh phù hợp, hướng tới sự hài hòa giữa yêu cầu cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân và gìn giữ cảnh quan đặc trưng của Thủ đô.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh phải được thực hiện có căn cứ, phù hợp với điều kiện thực tế; không dịch chuyển, thay thế cây xanh đồng loạt, thiếu cơ sở hoặc làm ảnh hưởng đến cảnh quan và hệ thống cây xanh hiện có.