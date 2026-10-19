Hà Nội: Bắt buộc 100% công trình xây dựng lớn phải lắp camera AI kiểm soát bụi

“Chuyển đổi số phải giúp công việc thông suốt, không phát sinh thêm thủ tục”. Yêu cầu trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra một thước đo trực diện đối với quá trình đổi mới: Công nghệ phải giúp giải quyết công việc tốt hơn và giảm những gánh nặng không cần thiết. Một hệ thống có thể hiện đại về hình thức, nhưng giá trị của nó cần được nhận biết qua thời gian xử lý, công sức bỏ ra và chất lượng phục vụ con người.