Hà Nội: Bắt buộc 100% công trình xây dựng lớn phải lắp camera AI kiểm soát bụi
Nhằm cải thiện chất lượng không khí, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 15/10/2026, yêu cầu 100% công trình xây dựng quy mô lớn và dự án có nguy cơ phát sinh bụi cao phải triển khai giám sát bằng cảm biến và camera AI. Dữ liệu thu thập sẽ được kết nối để phát hiện kịp thời các vi phạm môi trường và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-bat-buoc-100-cong-trinh-xay-dung-lon-phai-lap-camera-ai-kiem-soat-bui-post672580.antd