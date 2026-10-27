Hà Nội: "Bảo Đồng Nát" và bếp cơm nghĩa tình sẻ chia hơi ấm tình người

Chị Nguyễn Thanh Thủy (Bảo Đồng Nát) cùng những người đồng hành duy trì bếp cơm thiện nguyện, sẻ chia khó khăn với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ảnh Tiktok baodongnat86.

Không có những lời giới thiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần một tấm biển lớn để nói về lòng tốt, bếp cơm thiện nguyện của Bảo Đồng Nát được biết đến bởi một việc làm giản dị: nấu những bữa ăn nóng hổi, trao tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang gặp khó khăn. Ở đó, mỗi người góp một phần công sức, từ chuẩn bị thực phẩm, nhặt rau, vo gạo, đứng bếp đến chia cơm, dọn dẹp. Những công việc tưởng chừng nhỏ bé ấy, khi được kết nối bằng tình thương, đã tạo nên một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Người gắn bó với bếp cơm ấy là chị Nguyễn Thanh Thủy, được nhiều người biết đến với cái tên thân thuộc Bảo Đồng Nát. Đằng sau tên gọi dân dã là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, luôn đau đáu trước những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều đáng trân trọng hơn cả là từ sự khởi xướng, kết nối của chị, những người có chung mong muốn giúp đỡ cộng đồng đã cùng nhau góp sức, để bếp cơm không chỉ là việc làm của một cá nhân mà trở thành nơi hội tụ những tấm lòng thiện nguyện.

Mỗi người đến với bếp cơm bằng một hoàn cảnh, một công việc và một khả năng đóng góp khác nhau. Có người góp tiền mua thực phẩm, có người mang đến mớ rau, cân gạo, có người dành thời gian phụ giúp nấu nướng, chia từng phần ăn. Không ai đặt nặng việc mình đã đóng góp bao nhiêu, bởi điều họ cùng hướng tới là làm sao để những người bệnh và gia đình có được bữa cơm đủ đầy, ấm áp trong những ngày điều trị xa nhà.

Những người đồng hành cùng Bảo Đồng Nát góp công sức chuẩn bị từng bữa ăn, tiếp nối hành trình sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.Ảnh Tiktok baodongnat86.

Phía sau những suất cơm ấy là biết bao câu chuyện đời. Đối với nhiều gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo, hành trình chữa bệnh không chỉ là cuộc chiến giành giật sức khỏe mà còn là nỗi lo về kinh tế. Những khoản chi phí điều trị, thuốc men, đi lại, ăn ở cứ nối tiếp nhau, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm chật vật. Có những người từ miền quê xa đến Hà Nội, mang theo hy vọng chữa khỏi bệnh cho người thân nhưng cũng mang theo cả nỗi lo cơm áo.

Trong hoàn cảnh ấy, một suất cơm miễn phí có thể không làm thay đổi được số phận của người bệnh, nhưng lại giúp họ vơi đi một phần gánh nặng. Số tiền tiết kiệm được từ những bữa ăn có thể dành cho việc điều trị, mua thêm thuốc hoặc trang trải những nhu cầu thiết yếu. Quan trọng hơn, họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, thấy rằng giữa những tháng ngày gian nan vẫn có những người xa lạ sẵn lòng sẻ chia.

Điều khiến bếp cơm của Bảo Đồng Nát trở nên đáng quý không nằm ở những món ăn đắt tiền hay cách thức tổ chức lớn lao, mà ở sự chân thành trong từng việc làm. Những người tham gia hiểu rằng, với người bệnh, một bữa cơm ngon không chỉ cần đủ dinh dưỡng mà còn phải được chuẩn bị bằng sự chu đáo, sạch sẽ và trách nhiệm. Bởi trao đi một suất ăn cũng là trao gửi sự quan tâm, là cách thể hiện sự tôn trọng đối với những con người đang cần được giúp đỡ.

Và ở đó, lòng nhân ái không dừng lại ở sự thương cảm. Nó được chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành những công việc lặp lại tưởng như bình thường nhưng đòi hỏi sự bền bỉ. Để duy trì một bếp cơm thiện nguyện, chỉ nhiệt tình thôi chưa đủ. Cần có sự đồng lòng, trách nhiệm, sự tin tưởng giữa những người tham gia và cả tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn để công việc không bị gián đoạn.

Bảo Đồng Nát có thể là gương mặt quen thuộc, là người kết nối và giữ lửa cho hoạt động ấy, nhưng phía sau chị còn có những con người lặng lẽ góp sức. Họ không nhất thiết phải được nhắc tên, không cần xuất hiện trước ống kính, bởi niềm vui giản dị nhất là nhìn thấy những suất cơm được trao đến đúng người đang cần. Chính sự chung tay ấy đã làm nên giá trị bền vững của hoạt động thiện nguyện, để lòng tốt không chỉ xuất hiện trong một thời điểm mà có thể tiếp tục được nuôi dưỡng qua từng ngày.

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, khi mỗi người đều có những bộn bề riêng, việc dành thời gian và công sức cho người xa lạ là điều đáng trân trọng. Những thành viên của bếp cơm không chỉ trao đi vật chất, mà còn góp phần gìn giữ một nét đẹp trong đời sống cộng đồng: tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân.

Có một điều tưởng như nghịch lý nhưng lại chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Những người đứng bếp mong mỗi ngày đều có đủ cơm để trao cho người cần giúp đỡ, nhưng cũng mong một ngày nào đó những gương mặt quen thuộc không còn phải trở lại nhận cơm. Bởi điều ấy có thể đồng nghĩa với việc người bệnh đã khỏe hơn, được trở về nhà, đoàn tụ cùng gia đình.

Chính mong ước giản dị ấy cho thấy chiều sâu của lòng nhân ái. Làm thiện nguyện không phải để có thêm nhiều người nhận sự giúp đỡ, mà là mong những khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống ngày càng vơi bớt.

Từ câu chuyện của Bảo Đồng Nát và những người đồng hành, có thể thấy sức mạnh của lòng tốt không chỉ nằm ở khả năng giúp đỡ một con người, mà còn ở khả năng đánh thức sự tử tế trong nhiều người khác. Một hành động đẹp có thể khơi nguồn cho những hành động đẹp tiếp theo. Một tấm lòng chân thành có thể kết nối thêm nhiều tấm lòng nhân hậu. Và khi sự sẻ chia trở thành trách nhiệm tự nguyện của cộng đồng, những giá trị nhân văn sẽ không ngừng được bồi đắp.

Những suất cơm nghĩa tình được trao tận tay người bệnh và thân nhân, mang theo sự quan tâm, động viên trong những ngày điều trị xa nhà. Ảnh Tiktok baodongnat86.

Đó cũng là ý nghĩa lớn hơn mà bếp cơm thiện nguyện mang lại. Không chỉ giúp những người bệnh vượt qua khó khăn trước mắt, hoạt động ấy còn góp phần lan tỏa lối sống nhân ái, khơi dậy trách nhiệm xã hội, nhất là trong thế hệ trẻ. Những việc làm bình dị của Bảo Đồng Nát và tập thể thiện nguyện nhắc nhở rằng, mỗi người đều có thể làm điều tốt từ chính khả năng và điều kiện của mình.

Không phải ai cũng có tiền bạc để giúp đỡ người khác. Nhưng một buổi phụ bếp, một lần góp thực phẩm, một lời động viên hay một sự kết nối đúng lúc đều có thể trở thành những đóng góp ý nghĩa. Khi mỗi người biết cho đi một phần nhỏ bé, cộng đồng sẽ có thêm nguồn lực để nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Bởi vậy, điều cần được lan tỏa từ bếp cơm Bảo Đồng Nát không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, mà còn là vẻ đẹp của tinh thần đoàn kết, sự đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Đó là những giá trị đã được hun đúc trong truyền thống văn hóa Việt Nam, được tiếp nối bằng những hành động cụ thể trong đời sống hôm nay.

Những bữa cơm rồi sẽ hết, những người bệnh có thể đến rồi đi, nhưng tình cảm và sự tử tế mà tập thể thiện nguyện gửi gắm sẽ còn đọng lại. Với người nhận, đó là sự ấm lòng giữa lúc gian nan. Với người trao, đó là niềm hạnh phúc khi được sẻ chia. Còn với cộng đồng, đó là minh chứng rằng lòng nhân ái vẫn luôn hiện hữu, bền bỉ và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Bảo Đồng Nát không một mình làm nên những bữa cơm nghĩa tình. Chị và những người đồng hành đang cùng nhau giữ lửa cho một bếp ăn, nhưng cũng chính từ ngọn lửa ấy, tình người được sưởi ấm, lòng tốt được nhân lên và những giá trị nhân văn tiếp tục được trao truyền trong cuộc sống.