Hà Nội báo động lũ trên 4 sông Tích, Đáy, Nhuệ và Bùi

Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên 4 sông Tích, Đáy, Nhuệ và Bùi.

Cụ thể, lúc 2 giờ 40 phút ngày 17-9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43 m, vượt mức báo động 3 là 0,03m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội phát lệnh báo động 3 trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện. Trên sông Đáy, lúc 5 giờ ngày 17-9, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52m, vượt mức báo động 2 là 0,02m.

Thành phố phát lệnh báo động 2 trên sông Đáy tại địa phận các xã, phường: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình và Hòa Xá.

Đối với sông Nhuệ, lúc 5 giờ 50 ngày 17-9, mực nước tại Đồng Quan đạt 4,42m, vượt mức báo động 2 là 0,02m. Thành phố phát lệnh báo động 2 trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa.

Trước đó, lúc 10 giờ 20 phút ngày 16-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú và Phúc Sơn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Nhuệ và sông Đáy tiếp tục lên. Dự báo đến 8 giờ ngày 18-9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,65 m, thấp hơn mức báo động 3 là 0,05m. Mực nước sông Đáy tại Ba Thá dự báo đạt 6,75 m, cao hơn mức báo động 2 là 0,25m.