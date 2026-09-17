Hà Nội báo động lũ 4 tuyến sông, xã ven sông Bùi phát công điện khẩn

Lúc 2h40 ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43m, vượt mức báo động III là 0,03m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh báo động III trên sông Tích từ thời điểm này tại địa phận các xã, phường: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tùng Thiện. Trước đó, lúc 10h20 ngày 16/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã lệnh báo động III trên sông Bùi tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Tạm thời cấm người và phương tiện qua một số cầu do ngập nước. Ảnh: Quảng Bị

Trên sông Đáy, lúc 5h ngày 17/9, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52m, vượt mức báo động II là 0,02m. Thành phố lệnh báo động II trên sông Đáy từ 5h cùng ngày tại địa phận các xã, phường: Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Đan Phượng, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Yên Nghĩa, Bình Minh, Thanh Oai, Dân Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình, Hòa Xá.

Đối với sông Nhuệ, mực nước tại Đồng Quan lúc 5h50 ngày 17/9 đạt 4,42m, vượt mức báo động II là 0,02m. Thành phố lệnh báo động II trên sông Nhuệ từ thời điểm này tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa.

Theo các bản tin sáng 17/9 của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mực nước sông Nhuệ, sông Đáy tiếp tục lên. Dự báo, đến 8h ngày 18/9, mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan đạt 4,65m, dưới báo động III là 0,05m; lúc 7h cùng ngày, mực nước sông Đáy tại Ba Thá đạt 6,75m, trên báo động II là 0,25m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường nêu trên, các đơn vị trên địa bàn cùng các ngành, cán bộ được giao nhiệm vụ thi hành nghiêm chỉnh những quy định tương ứng với từng cấp báo động lũ. Lũ ở mức cao gây nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, các bãi nổi giữa sông; có thể gây sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông.

UBND xã Quảng Bị đã huy động lực lượng đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu. Ảnh: Quảng Bị

Tại xã Quảng Bị, trước dự báo có mưa vừa, mưa to kèm dông lốc, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị vừa ban hành Công điện yêu cầu toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản lên hàng đầu.

Theo đó, chính quyền xã yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", duy trì trực ban 24/24h và thường xuyên rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Các lực lượng Công an, Quân sự, thanh niên xung kích được huy động tối đa để khơi thông cống rãnh, phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn lưới điện và bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, ngay khi thời tiết ổn định, toàn xã sẽ đồng loạt triển khai tổng vệ sinh môi trường, thu gom bùn đất, rác thải và phòng ngừa dịch bệnh để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Để ứng phó ngập lụt, UBND xã Quảng Bị đã huy động lực lượng đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu thuộc thôn Ninh Kiều và thôn 5. Trạm bơm tiêu An Vọng hiện vận hành tối đa 7/7 máy để tiêu thoát nước cho vùng trang trại và chăn nuôi.

Tại các điểm ngập sâu, chính quyền đã giăng dây phản quang, cắm biển cảnh báo và rào chắn. Một số công trình giao thông như cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm đã tạm thời cấm người và phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vùng trũng thấp chủ động di dời tài sản, không cố đi qua khu vực nước chảy xiết và kịp thời liên hệ lực lượng chức năng khi cần hỗ trợ.