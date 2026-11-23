Hà Nội bảo đảm y tế cho chương trình 'Muôn sắc Việt Nam'
Với hàng chục nghìn người cùng tham dự một sự kiện âm nhạc quy mô lớn, chỉ một tình huống cấp cứu cũng đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng của nhiều lực lượng. Để bảo đảm an toàn y tế cho chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ngành Y tế Hà Nội đã chuẩn bị phương án ứng phó nhiều cấp độ, từ hiện trường đến các bệnh viện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-bao-dam-y-te-cho-chuong-trinh-muon-sac-viet-nam-246261123185554383.htm