Chiều nay 23/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây và một số doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu lợi thế, chiến lược phát triển và cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Vĩnh Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía đoàn công tác Trung Quốc, có ông Trần Kiệt, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Quảng Tây, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Trung Điện và lãnh đạo một số doanh nghiệp.