Thực hiện phương án bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Lễ khai mạc và các hoạt động trong khuôn khổ "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026, trong các ngày 18, 19 và 20-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an các phường liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phụ cận phục vụ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chương trình.

Lực lượng CSGT phối hợp với Công an cơ sở triển khai phương án bảo đảm ANTT khu vực diễn ra sự kiện.

Từ sáng nay (ngày 21-11), các tổ công tác CSGT Công an TP Hà Nội đã có mặt tại các vị trí được phân công, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo vệ, phân luồng, hướng dẫn giao thông. Công tác đón dẫn, bảo đảm an toàn cho các đoàn xe chở lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và các đoàn tham gia sự kiện được thực hiện nghiêm túc, chủ động, đúng phương án.

Tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức, cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển theo các hướng phù hợp, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân.

Cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 1 phân luồng các phương tiện qua khu vực chuẩn bị của các nghệ nhân, nghệ sĩ.

Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức tại khu vực Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, giới thiệu tới công chúng những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia trực tiếp của khoảng 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và người dân đến từ các xã, phường, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng.

CSGT phân luồng các phương tiện tại khu vực diễn ra sự kiện.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng các lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục duy trì các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông, góp phần để các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra an toàn, thuận lợi, phục vụ Nhân dân và du khách.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông qua khu vực hồ Hoàn Kiếm trong thời gian diễn ra sự kiện cần chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.